Nintendo nega di aver riferito che OLED Switch avrà un margine di profitto più elevato. Non di meno, la compagnia ha appena affermato di non avere “alcuni piani per il lancio di altri modelli in questo momento“.

Nintendo Switch OLED non avrà grandi margini di profitto?

La grande N ha rilasciato una dichiarazione insolita negando un rapporto secondo cui la prossima versione OLED di Switch avrebbe margini di profitto più elevati rispetto al modello normale. Il rapporto in questione è stato pubblicato da Bloomberg la scorsa settimana e ha ipotizzato che i componenti di fascia alta dello switch OLED potrebbero ammontare a circa $ 10 in più per unità, in base alle stime degli analisti. Si legge chiaramente:

Un rapporto del 15 luglio 2021 (JST) ha affermato che il margine di profitto di Nintendo Switch (modello OLED) aumenterebbe rispetto a Nintendo Switch. Per garantire una corretta comprensione tra i nostri investitori e clienti, vogliamo chiarire che l'affermazione non è corretta.

Nintendo non ha fornito alcuna informazione sui margini di profitto di entrambe le console Switch.

La Switch OLED costa 349,99€, 50 in più rispetto al modello standard. Oltre allo schermo OLED 720p da 7 pollici, viene raddoppiata anche la memoria interna che passa da 32 a 64 GB, viene aggiunta una porta Ethernet al dock e c'è un cavalletto più flessibile (e più stabile). Se le stime citate da Bloomberg si dovessero rivelare accurate, significherebbe che la compagnia nipponica potrebbe guadagnare fino a 40 dollari in più su ogni modello venduto, ma la società ora afferma che non è così.

Nintendo ha anche affermato nella sua dichiarazione che “non ha in programma di lanciare nessun altro modello in questo momento“. Bloomberg aveva precedentemente riferito che una nuova versione dello Switch sarebbe arrivata nel corso del 2021, non solo con uno schermo OLED, ma con un hardware più potente e con il supporto alla risoluzione 4K grazie alla tecnologia DLSS di Nvidia.

Nintendo

Videogames