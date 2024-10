Nintendo ha lanciato un'app musicale per gli iscritti a Switch Online

In casa Nintendo è tempo di novità. No, l’annuncio sulla nuova console ancora non c’è, ma se di annunci si parla, allora i fan dell’azienda giapponese non possono di certo lamentarsi.

Dopo l’originale sveglia (Sound Clock Alarmo) di inizio ottobre, è ora la volta di Nintendo Music, un servizio di streaming musicale che include i brani dei giochi classici Nintendo, tra cui The Legend of Zelda, Animal Crossing e Splatoon.

L’app è disponibile sui dispositivi Android e iOS e richiede l’abbonamento al servizio Switch Online.

Con la nuova app Nintendo Music gli utenti hanno la possibilità di ascoltare playlist curate nei minimi dettagli, per la maggior parte delle volte incentrate su personaggi specifici, stati d’animo e giochi. Volendo poi, si possono anche creare playlist personalizzate.

E se ve lo state chiedendo sì, c’è anche il supporto per lo streaming e il download dei brani musicali per l’ascolto offline.

Tra le funzionalità più interessanti della nuova app di Nintendo si annovera anche l’opzione anti-spoiler, attraverso cui un utente può filtrare quei brani che, in un modo o nell’altro, potrebbero rovinare la sorpresa o il finale di un gioco non ancora giocato o portato a termine.

E se tra i fan più sfegatati di Nintendo c’è qualcuno che pensa che ascoltare in loop i suoi brani preferiti possa essere vantaggioso dal punto di vista della produttività, Nintendo Music offre un’opzione che consente di riprodurre di continuo lo stesso brano per 15, 30 o 60 minuti.

I download per Android e iOS sono disponibili rispettivamente qui (Google Play Store) e qui (App Store).