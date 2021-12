Nintendo eShop, le migliori offerte di Capodanno 2022!

Su Nintendo eShop sono iniziate le nuove offerte legate al Capodanno 2022: un modo per concludere con un bel regalo il 2021 e iniziare alla stessa maniera l'anno nuovo!

Ci sono diversi giochi per Nintendo Switch ad un prezzo molto interessante, da Mario Golf a Fire Emblem, fino a passare per titoli come Ori and The Blind Forest, Yoshi's Crafted World, Miitopia. Ne abbiamo selezionato alcuni, mentre l'elenco completo lo trovate al link seguente.

Nintendo eShop – i giochi in offerta più interessanti per Capodanno 2022

Naturalmente, scorrendo la lista completa ne troverete di molti altri. Insomma, se avete ricevuto una Nintendo Switch per Natale potete scegliere i primi giochi da provare. E assicuratevi di avere abbastanza spazio: in quel caso, una microSD da 256 GB in offerta potrebbe aiutarvi allo scopo!