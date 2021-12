MicroSD SanDisk Class 10 per Switch in MEGA OFFERTA (-41€)

Avete bisogno di spazio per i vostri giochi su Nintendo Switch? La MicroSD SanDisk Class 10 da 256 GB è in offerta su Amazon con uno sconto del 42% che vi permette di acquistarla a meno di 60 euro!

L'accessorio è venduto e spedito da Amazon e vi arriverà a casa in un giorno grazie alla consegna Prime, se siete iscritti al servizio.

MicroSD da 256 GB per Nintendo Switch: tanto spazio per i tuoi giochi

La caratteristica particolare di questa scheda di memoria è di essere stata realizzata con licenza Nintendo specificatamente per Switch. Ovviamente può essere utilizzata anche per altri dispositivi, ma è particolarmente indicata per l'utilizzo con la console ibrida giapponese, grazie alla velocità di trasferimento fino a 100 MB al secondo per un rapido caricamento dei giochi.

In un'epoca in cui il digitale prende sempre più piede, può essere comodo avere una MicroSD per aumentare lo spazio a disposizione per l'installazione dei propri titoli. Non sarete vincolati dal dover cambiare la cartuccia del gioco fisico e avrete rapido accesso alla vostra libreria ovunque vi trovate.

La scheda può essere utilizzata sia nel modello standard Nintendo Switch, sia per le versioni uscite successivamente: Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch OLED. L'unica differenza è data dalle caratteristiche delle tre console. Ricordiamo che il modello Lite è più piccolo e leggero rispetto l'originale e non include la dock per il collegamento alla TV.

L'ultima versione, recentemente messa in commercio, si contraddistingue invece per uno schermo più grande e luminoso grazie alla tecnologia OLED. Se avete acquistato o ricevuto una Nintendo Switch di recente e aveste bisogno di più spazio per i tuoi giochi, la nuova offerta di Amazon può essere quella che fa per voi.