NFT e videogiochi: Square Enix spera diventino un successo

La tecnologia blockchain e gli NFT hanno definitivamente catturato l'interesse e l'entusiasmo di Square Enix. Lo ha detto il presidente della compagnia giapponese, Yosuke Matsuda, in una lettera rivolta ai fan.

Gli NFT rappresentano oggetti digitali univoci non intercambiabili che vengono archiviati su una blockchain, una sorta di registro digitale: questo consente agli utenti di possedere, acquistare e vendere articoli digitali come se fossero degli oggetti fisici.

L'industria dei videogiochi si sta interessando rapidamente a queste nuove tendenze tecnologiche: Ubisoft ha addirittura lanciato la sua piattaforma, chiamata Quartz, che in realtà al momento ha attirato più critiche che risultati. Persino GameStop si sta muovendo. Matsuda di Square Enix non nasconde l'entusiasmo della società in tal senso, senza escludere ovviamente le sue criticità.

“Mi rendo conto che alcune persone che “giocano per divertirsi” e che attualmente costituiscono la maggioranza dei giocatori hanno espresso le loro riserve comprensibili verso queste nuove tendenze. Tuttavia, credo che ci sarà un certo numero di utenti la cui motivazione sarà di “giocare per dare un contributo”, con cui collaborare a rendere il gioco più emozionante.”

Il dirigente giapponese si è inoltre soffermato sulla possibilità per gli utenti di guadagnare dalle loro creazioni digitali: una cosa che potrebbe rivitalizzare il mercato dei contenuti generati dai giocatori individuando nella mancanza di incentivi il limite del sistema attuale.

“Con i progressi nelle economie dei token, agli utenti verranno forniti incentivi espliciti, il che si traduce non solo in una maggior coerenza nella loro motivazione, ma anche nella creazione di un tangibile vantaggio per i loro sforzi creativi. Credo che questo porterà più persone a dedicarsi in tal senso e a maggiori possibilità di crescita dei giochi in modi entusiasmanti“

Square Enix guarda a NFT e blockchain come un sistema innovativo che permetterà di creare dei giochi “autosufficienti”, nella speranza che diventi una tendenza di primo piano nel futuro del gaming. In questo senso, Matsuda ammette che le strategie societarie inizieranno a guardare in questa direzione già dal 2022.

“Le tecnologie di base ed elementari per abilitare i giochi blockchain esistono già e negli ultimi anni c'è stato un aumento dell'alfabetizzazione sociale e dell'accettazione delle risorse crittografiche. Terremo d'occhio i cambiamenti della società in questo spazio, mentre ascolteremo i gruppi di utenti che lo popolano intensificando i nostri sforzi per sviluppare un business di conseguenza, con un occhio alla potenziale emissione di nostri NFT in futuro“.

Di recente, anche alcuni sviluppatori della compagnia, legati a serie come Final Fantasy, avevano espresso il loro interesse in tal senso. Sarà un 2022 di rivoluzioni?