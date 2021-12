GameStop venderà NFT: aperte le prime candidature per i creator

Le strategie di sopravvivenza per GameStop in un mondo sempre più digitale non possono evidentemente ignorare il mercato degli NFT.

La nota catena videoludica ha infatti aggiornato il suo marketplace ufficiale dedicato alla vendita di non-fungible token con l'obiettivo di reclutare creator che possano riempire la piattaforma di contenuti da rivendere ai consumatori interessati.

È un discorso ancora particolarmente fumoso e con poche comunicazioni ufficiali da parte della compagnia: l'esistenza del sito web è datata almeno da maggio 2021, ma solo adesso pare si stiano muovendo in direzione di un lancio ufficiale. “Potere ai giocatori, Potere ai Creatori, Potere ai Collezionisti” è il motto del marketplace.

Vendere NFT con GameStop, cosa fare per candidarsi?

Il modulo di iscrizione è disponibile a questo indirizzo ed è composto da diversi passaggi:

Per prima cosa viene chiesto il proprio nome, presumibilmente un nickname di riferimento; Dopo si chiede una descrizione del proprio lavoro con la possibilità di scegliere tra due opzioni:

A. Artista Indipendente/Creator/Sviluppatore di Videogiochi/Signore dei Meme

B. Società/Marchio/Studio di sviluppo/Proprietario di IP La terza domanda si basa sulla risposta data a quella precedente:

A. Fornire un link al proprio sito web o a una sorta di portfoglio

B. Hai mai creato un NFT prima? La quarta domanda è a sua volta basata sulla risposta data alla terza:

A. Hai mai usato un Portafoglio Ethereum prima d'ora?

B. Per favore, fornisci un link di un progetto NFT che hai creato in passato.

C. Cosa hai in mente nella collaborazione con il marketplace NFT di GameStop? La quinta domanda chiede di fornire un indirizzo email o il proprio account legato alla piattaforma Ethereum Ringraziamenti finali.

Come detto prima, la compagnia non ha ancora fornito dettagli ufficiali su quando effettivamente partirà il suo marketplace di NFT. Sicuramente gli investitori GameStop stanno puntando parecchio da questo punto di vista, per una piattaforma che verrà alimentata da tecnologia Loopring, scelta per la sua velocità effettiva, la sicurezza garantita e i bassi costi del loro protocollo di scambio open source.

Maggiori informazioni in tal senso arriveranno nei primi mesi del 2022, in attesa anche di valutare le reazioni della community videoludica, finora piuttosto critica nei confronti degli NFT.