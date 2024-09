Nexi XPay: fino al 29% di vendite in più grazie ai pagamenti rapidi per i tuoi clienti

Hai un sito di e-commerce e cerchi un valido supporto tecnologico per la gestione dei pagamenti? La risposta giusta è Nexi XPay, il servizio di pagamenti per e-commerce di Nexi che è già stato scelto da 40.000 esercenti. I vantaggi di Nexi XPay sono evidenti. Basti pensare che, grazie al pagamento veloce e affidabile garantito ai clienti, i titolari di un’attività commerciale virtuale possono massimizzare gli incassi riuscendo a realizzare fino al 29% in più di vendite. Inoltre, con Nexi XPay gli esercenti ricevono l’accredito delle transazioni in un giorno lavorativo direttamente sul proprio conto corrente.

Con Nexi XPay il tuo e-commerce ha una marcia in più

I commercianti che decidono di affidarsi a Nexi XPay possono gestire eventuali contestazioni e dispute in modo completamente gratuito, mentre in caso di assistenza hanno a disposizione un servizio clienti interamente dedicato e in italiano.

Fra gli strumenti inclusi in Nexi XPay troviamo la visualizzazione delle transazioni in tempo reale e una completa panoramica sempre disponibile da cui controllare la profilazione dei clienti, la gestione degli incassi, gli annullamenti, i rimborsi e i pagamenti ricorrenti. Il servizio Boost, invece, semplifica e velocizza l’esperienza d’acquisto dei clienti sul sito attraverso la memorizzazione dei dati delle loro carte di pagamento. A proposito di pagamenti, Nexi XPay supporta oltre 30 metodi di pagamento che vanno dai circuiti internazionali ai mobile payments.

XPay di Nexi supporta tutti i protocolli di sicurezza più sofisticati e implementa un sistema evoluto per la prevenzione delle frodi in tempo reale. Questo significa poter contare sulla massima sicurezza in fase d’acquisto a beneficio degli esercenti e dei loro clienti.

Le soluzioni XPay prevedono diversi piani di abbonamento a partire da Nexi XPay Easy, che ha un canone mensile di 5,90 euro al mese a cui si aggiungono commissioni da 1,30% e 0,35 euro a transazione. Nexi XPay Pro prevede invece una spesa fissa di 14,90 euro al mese con commissioni da 1,25% e 0,29 euro a transazione.