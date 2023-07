New Super Mario Bros. U Deluxe a 55€: non lasciatevelo sfuggire

Da poche settimane abbiamo conosciuto e visto un’anteprima del prossimo capitolo videoludico in 2D dedicato al magico mondo dell’idraulico più famoso del mondo; si chiamerà Super Mario Wonder e sarà un tripudio di colori, emozioni, divertimento a non finire. Ovviamente sarà un’esclusiva per Nintendo Switch. In attesa di questa meraviglia (in tutti i sensi), vi proponiamo il titolo precedente di questa saga; si chiama New Super Mario Bros U Deluxe ed è un capitolo semplicemente frizzante. Lo trovate su Amazon a soli 55,79€, spese di spedizione incluse.

New Super Mario Bros. U Deluxe: può mancare nella vostra collezione

New Super Mario Bros. U Deluxe offre un gameplay classico in 2D con protagonista il noto idraulico (ma non solo). I giocatori possono controllare Mario, Luigi e altri personaggi del Regno dei Funghi mentre saltano, corrono e si arrampicano attraverso i mondi colorati. La sfida aumenta man mano che si progredisce attraverso i livelli, offrendo una grande varietà di situazioni da affrontare e una curva di apprendimento ben calibrata per i giocatori di tutti i livelli di abilità. Il gioco presenta anche contenuti extra rispetto alla versione originale, come la modalità “New Super Luigi U”, che offre livelli più impegnativi e un tempo di completamento più breve.

Una delle caratteristiche più divertenti è la modalità multiplayer. Fino a quattro utenti possono unirsi per giocare insieme localmente, collaborando o competendo per raggiungere l’obiettivo di ogni livello. La modalità cooperativa offre un’esperienza di gioco di squadra, mentre la modalità competitiva mette alla prova le abilità individuali dei giocatori. Il videogame presenta un design visivamente accattivante e colorato, con livelli pieni di dettagli e sfondi vibranti. Lo stile grafico rimane fedele all’estetica di Mario, con un mix di elementi classici e nuovi. La grafica in alta definizione su Nintendo Switch offre una maggiore nitidezza e chiarezza rispetto alla versione originale per Wii U. A soli 55,79€ questo capitolo non può mancare nella vostra collezione dedicata al mitico personaggio di Super Mario.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.