Netflix: ufficiale il nuovo aumento dei prezzi in Italia, il Premium passa a 20 euro

Netflix svela i risultati finanziari dell’ultimo trimestre, con una certa soddisfazione per quanto riguarda il numero di abbonati e la monetizzazione della piattaforma, ma al contempo conferma anche un nuovo listino prezzi che porta ad aumenti sia in Italia che in Spagna.

Quanto costerà adesso Netflix?

Togliendoci subito il dente, andiamo a vedere subito i nuovi prezzi Netflix:

Piano Standard con Pubblicità passa da 5,49 a 6,99 euro al mese

passa al mese Piano Standard senza Pubblicità con visione contemporanea su 2 dispositivi in HD che passa da 12,99 a 13,99 euro al mese

con visione contemporanea su 2 dispositivi in HD che al mese Piano Premium, con visione su quattro dispositivi in 4K, passa da 17,99 euro a 19,99 euro al mese.

Invariato il prezzo per eventuali utenti extra, che resta di 4,99 euro al mese, con un limite di uno per il piano Standard e di due utenti extra per il piano Premium.

È interessante notare che Netflix parli dell’esistenza di un nuovo piano base da 9,99 euro al mese che permetterebbe la visione su un solo dispositivo e senza pubblicità. Il piano però non risulta al momento disponibile in Italia, ma potrebbe esserlo in un secondo momento.

Gli aumenti valgono sia per i nuovi abbonati che per quelli già esistenti con effetto immediato per le nuove iscrizioni. Gli abbonati attuali riceveranno una email dell’avvenuto passaggio al nuovo listino tramite un messaggio email che arriverà un mese prima rispetto al cambio.