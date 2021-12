Netflix: scopriamo tutte le serie anime in uscita a gennaio 2022

Netflix ha la capacità di soddisfare le preferenze di tutti i suoi utenti abbonati. Il colosso dello streaming infatti si propone con tantissimi contenuti che possono trovare consensi anche da parte dei più esigenti. Tra questi ci sono anche coloro che amano gli anime e cercano titoli davvero entusiasmanti che valga la pena vedere. Netflix, in questo senso, ha in serbo un inizio anno davvero esplosivo e ricco di novità. Scopriamo tutte le serie anime in arrivo a gennaio 2022.

Netflix: è in programma un gennaio 2022 ricco di serie anime

Netflix ha promesso un inizio 2022 ricco di serie anime a tutti gli appassionati del genere. I titoli in cantiere, prossimi alla pubblicazione, sono esattamente 3. Due sono già un successo conclamato mentre l'ultima è una novità il cui regista è molto conosciuto. Scopriamole insieme distribuite in un fitto calendario di gennaio dove non mancheranno nemmeno tantissimi film e serie TV.

Il 13 gennaio 2022 su Netflix uscirà la serie anime Shaman King – Parte 3. Dopo la prima parte uscita lo scorso agosto e la seconda arrivata a dicembre, eccoci qua già pronti per la parte 3.

Il medium Yoh Asakura partecipa a un torneo che si svolge ogni 500 anni e si misura con altri sciamani per eleggere l'onnipotente Shaman King.

Il 18 gennaio 2022, invece, sarà disponibile sul catalogo Netflix, Dota: Dragon's Blood – Libro 2. Dopo l'enorme successo del Libro 1, ovvero dopo gli 8 episodi di questa serie ispirata al videogioco MOBA Dota 2, arriva con la sua seconda stagione.

In questo fantasy epico tratto dal gioco online, un Cavaliere del Drago tormentato ma coraggioso deve usare il potere che è in lui per fermare un pericoloso demone.

Infine, il 28 gennaio 2022 sarà il turno di The Orbital Children. Netflix renderà disponibili i primi episodi, mentre i restanti arriveranno intorno a febbraio. Diretta dal famoso Mitsuo Iso, è una nuova serie anime che debutterà dopo 15 anni dall'ultimo suo lavoro.