Netflix 2022: ci aspetta un anno fantastico tra film e serie TV

Netflix ha già organizzato gran parte del prossimo anno. Infatti, il 2022 sarà davvero fantastico in termini di contenuti. Non ci si annoierà di sicuro, un po' come quest'anno, ma ancora più ricco di novità. Tantissime serie TV e film hanno già una data di uscita, mentre altre sappiamo solo che saranno disponibili lungo tutto l'anno. Scopriamo insieme le serie TV e i film in arrivo per il 2022 su Netflix, la piattaforma più amata nel mondo dello streaming on demand.

Netflix: tutte le serie TV e i film in arrivo nel 2022

Il 2022 sarà un anno carico di contenuti per chi ha scelto l'intrattenimento Netflix. Tantissime novità riempiranno il catalogo già fitto del colosso americano, ma ci saranno anche tantissimi ritorni con sequel davvero mozzafiato. Insomma, non solo nuove stagioni per le serie TV che amiamo, ma anche tantissimi nuovi titoli che promettono divertimento assicurato. Ecco l'elenco completo.

Iniziamo con i titoli in uscita già da gennaio 2022 su Netflix:

Archive 81 – Universi Alternativi – 14 gennaio 2022

Venne dal freddo – 28 gennaio 2022

Continuiamo ora con i titoli in programma per il mese di dicembre:

Dion 2 – 1 febbraio 2022

Viking: Valhalla – 25 febbraio 2022

Infine, ecco tutti i contenuti che Netflix ha promesso di far uscire nel 2022, ma che per ora non hanno ancora una data stabilita:

Alice in Borderland 2

Non siamo più vivi

Army of the Dead: Lost Vegas

La serie di Cuphead!

Cyberpunk: edgerunners

First Kill

Locke and Key 3

Magic: the Gathering

The Midnight Club

Resident Evil

The Sandman

Stranger Things 4

The Umbrella Academy 3

The Witcher: Blood Origin

Insomma, il 2022 sarà davvero carico di emozioni. Sicuramente Netflix non deluderà le aspettative di tutti coloro che si sono affidati a questo colosso per poter passare pomeriggi, serate o intere giornate in compagnia dei loro contenuti preferiti. Ora godiamoci questo mese di dicembre che sarà particolarmente entusiasmante e ricco di serie TV e film di Natale da non perdere.