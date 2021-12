Netflix: non perderti tutte le novità in arrivo questa settimana

Netflix continua a introdurre sempre nuovi contenuti sul suo catalogo. Il colosso dello streaming non poteva di certo lasciare a bocca asciutta i suoi utenti proprio questa settimana che anticipa il Natale. Infatti, in programma ha diversi film e serie TV davvero incredibili pronte ad arrivare proprio in questi giorni per la felicità dei suoi fan abbonati. Scopriamo insieme tutti i titoli che scalderanno questo periodo che precede le feste natalizie.

Netflix ha in programma una settimana di fuoco

Siete pronti a scoprire tutte le novità in arrivo su Netflix questa settimana? Allora iniziamo subito con il primo appuntamento. Si tratta di Elite, nuove storie brevi. Il primo appuntamento di una serie, che anticipa l'uscita di ogni nuova stagione di questa amata serie TV, inizierà proprio mercoledì 15 dicembre quando sarà disponibile a catalogo la prima storia breve che racconterà di Phillipe, Caye e il nuovo arrivato Felipe. Faranno poi seguito le altre due storie brevi che usciranno rispettivamente il 20 e il 23 dicembre.

Sempre mercoledì 15 dicembre, contrariamente a quanto annunciato un po' di tempo fa, arriverà un film originale Netflix. È stata la mano di Dio racconta di un ragazzo che vive a Napoli e che avrà l'occasione della sua vita di vedere il suo idolo Diego Armando Maradona arrivare nella sua città. Purtroppo però una tragedia improvvisa gli indicherà la strada per il futuro. Si tratta di un film di Paolo Sorrentino, candidato come miglior film internazionale al Premio Oscar 2022.

Venerdì 17 dicembre invece arriverà a catalogo Netflix la seconda stagione di una delle serie TV più attese dai suoi fan, The Witcher. Questo titolo racconta di Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri mutante, che viaggia verso il suo destino in un mondo turbolento in cui le persone spesso si dimostrano più perverse delle bestie.

Sempre venerdì è in arrivo una nuova serie TV Netflix, Decoupled – Divorziare. Alla sua prima stagione, racconta di uno scrittore misantropo e di sua moglie, un'imprenditrice con la quale le cose non sembrano più andare bene. Tutti e due cercheranno di destreggiarsi tra l'imminente divorzio e le assurdità della vita nel loro agiato ambiente sociale.

Comunque tutto il mese di dicembre su Netflix sarà ricco di contenuti che ci terranno impegnati lungo il periodo delle feste. Un'occasione unica per poter guardare film e serie TV nuove, ma anche vecchie che magari ci siamo persi.