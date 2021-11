Netflix: scoprite i 10 migliori titoli al mondo

Netflix lancia un sito web con la classifica dei suoi 10 migliori titoli in tutto il mondo; scopriamo cos'è e come funziona nel dettaglio.

Netflix: ecco come funziona la “Global Top 10”

Il colosso di streaming video on demand ha lanciato ieri un nuovo sito Web che mostra la classifica dei primi 10 titoli dell'azienda che sono visti nei diversi paesi del mondo. Ciò segue un annuncio di ottobre fatto dalla società in merito alle imminenti modifiche e cambiamenti alle metriche di visualizzazione dei suoi show più popolari.

Come suggerisce il nome, il sito Web mostra i 10 film e spettacoli più visti su Netflix in tutto il mondo. La classifica è suddivisa in Film (inglese), TV (inglese), Film (non inglese) e TV (non inglese).

Come notato da The Verge, c'è un indicatore per ogni titolo che indica quante settimane quel contenuto è stato presente nella top 10 nazionale e il numero di ore visualizzate. La compagnia evidenzia anche in quali paesi ogni film o spettacolo è stato più visto. L'elenco verrà aggiornato ogni settimana il martedì con i dati che derivano dal lunedì alla domenica.

Non è inconsueto vedere entrambe le stagioni 2 e 3 di Stranger Things nella Top 1, per esempio. Poiché i titoli a volte entrano ed escono dalla Top 10, mostriamo anche il numero totale di settimane che una stagione di una serie o di un film ha trascorso nella lista. […] Tutti gli elenchi settimanali e le settimane nella Top 10 del sito iniziano dal 28 giugno 2021.

Vale la pena notare che la Top 10 di Netflix include non solo contenuti originali della società, ma anche film e spettacoli con licenza. Durante una chiamata sugli utili il mese scorso, il gigante dello streaming video ha rivelato che ora prenderà in considerazione il numero totale di ore visualizzate invece della metrica di visualizzazione di due minuti per determinare i contenuti presenti nelle classifiche nazionali Top 10.

Tutti possono accedere alla Top 10 di Netflix tramite questo nuovo sito web.