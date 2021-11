Netflix: 3 titoli imperdibili in arrivo questa settimana

Netflix è davvero instancabile e non delude mai i suoi abbonati. Al contrario li mette in difficoltà perché con così tanti contenuti a volte non si sa proprio cosa iniziare a guardare. Per questo ci siamo noi, pronti a segnalarvi tre serie TV da non perdere di cui una, secondo la critica, potrebbe diventare il nuovo asso nella manica del colosso dello streaming on demand. Cosa stiamo aspettando? Ecco i nuovi arrivi previsti per questa settimana da guardare assolutamente.

Netflix: in uscita tre contenuti davvero imperdibili

Netflix ogni mese offre titoli davvero incredibili. Nuovi arrivi ogni settimana tengono vivo l'interesse degli utenti, ma soprattutto garantiscono contenuti sempre freschi e per tutti i gusti.

Per questa settimana sono in uscita tre titoli davvero imperdibili che meritano sicuramente la vostra visione. Iniziamo subito con la prima serie TV che debutterà su Netflix le avventure di Zerocalcare con Strappare lungo i bordi. La sua uscita è prevista per domani, mercoledì 17 novembre 2021. Si tratta di una serie animata composta da sei brevi episodi di circa 15 minuti ciascuno nei quali si racconta il mondo del famoso fumettista italiano.

Continuiamo con la seconda serie TV che Netflix renderà disponibile a catalogo dalle ore 9:00 di venerdì 19 novembre, Hellbound. Questo titolo di produzione coreana è un abile mix che spazia da un thriller puro fino ad arrivare a un vero e proprio horror. Nel centro di Seul gli abitanti sono in pericolo a causa di esseri misteriosi che condannano agli inferi alcuni. Un gruppo di pochi capitanato da una donna, l'avvocato Min Hyejin, cercherà di proteggere i condannati e di liberare il mondo da queste forze oscure.

Infine l'ultimo titolo, ma non perché meno importante. Al contrario, sembra potrà diventare la serie TV cult nel panorama dei contenuti Netflix. Si tratta dell'attesissima Cowboy Bebop anch'essa in uscita venerdì 19 novembre. Il suo genere lascerà a bocca aperta molti e spiazzati altri. Questo western fantascientifico promette tanta azione grazie ai suoi tre speciali protagonisti, dei cacciatori di taglie.

Cosa c'è di meglio se non spaparanzarsi sul divano di casa e godere di queste tre serie TV? Tra l'altro vi ricordiamo che su Netflix è arrivato il nuovo codec AV1. Promette una migliore qualità d'immagine a parità di banda usata, ma solo per alcuni televisori compatibili.