Netflix pronto alla rivoluzione per dicembre 2024: tutte le novità

Netflix ha in programma un dicembre 2024 rivoluzionario. Sono diverse le novità che è pronto a sfoggiare sul suo catalogo, disponibili per tutti gli abbonati. Al momento l’offerta più competitiva per rapporto qualità-prezzo è quella di Sky che include Sky+Netflix a soli 14,90€ al mese, per 18 mesi.

Ancora non abbiamo l’elenco completo di tutti i film e le serie TV che arriveranno sulla piattaforma a dicembre 2024, ma le anticipazioni che ci sono arrivate ci bastano e siamo sicuri che renderanno felice anche te. Come già anticipato più volte farà il suo ritorno su Netflix una delle serie TV più amate e seguite, Squid Game 2.

Netflix: tutte le novità in arrivo a dicembre 2024

Ecco tutte le novità, tra film e serie TV, in arrivo su Netflix a dicembre 2024.

Il treno dei bambini (4 dicembre 2024) – Drammatico

Ambientato nel 1946, il film racconta la storia di Amerigo, un bambino napoletano di 7 anni che viene mandato a vivere con una famiglia del Nord Italia per sfuggire alla povertà del dopoguerra. Il viaggio in treno e l’esperienza con la nuova famiglia cambieranno la sua vita, facendogli comprendere il sacrificio della madre biologica. Da adulto, Amerigo rifletterà su quell’esperienza che ha segnato profondamente la sua infanzia.

Questa commedia animata natalizia segue le vicende di diversi personaggi in un piccolo villaggio inglese durante il periodo natalizio. Le loro storie si intrecciano in modi inaspettati, creando situazioni comiche e toccanti. Il film esplora temi come l’amore, l’amicizia e il vero spirito del Natale, offrendo intrattenimento per tutta la famiglia.

Questa serie documentaria approfondisce il ruolo di Winston Churchill durante la Seconda Guerra Mondiale. Attraverso filmati d’archivio, interviste con storici e ricostruzioni, la serie offre uno sguardo dettagliato sulle decisioni cruciali e le strategie adottate dal primo ministro britannico. Ogni episodio si concentra su un aspetto diverso della leadership di Churchill durante il conflitto.

Questa serie antologica di fantascienza esplora temi come clonazione, prostituzione, religione e riscaldamento globale in quattro episodi distinti. Ambientata in un futuro prossimo, la serie presenta scenari distopici che mettono in discussione l’etica e le conseguenze dell’avanzamento tecnologico. Ogni episodio affronta una tematica diversa, offrendo una riflessione critica sulla società contemporanea.

L’anime basato sul manga di Paru Itagaki giunge alla sua conclusione. In questa stagione finale, Legoshi, il lupo protagonista, affronta nuove sfide dopo la scoperta dell’assassino di Tem. La serie continua a esplorare i temi dell’identità, del pregiudizio e dell’amore in una società di animali antropomorfi, portando a termine le storie dei suoi amati personaggi.

Questa serie animata segue le avventure di Jentry Chau, una giovane eroina che si trova a combattere contro un regno di demoni. Con uno stile visivo unico e una trama ricca di azione e umorismo, la serie esplora temi di crescita personale e coraggio. Jentry dovrà imparare a padroneggiare i suoi poteri mentre affronta minacce soprannaturali.

Ambientata nella Londra natalizia, questa serie segue Helen Webb (Keira Knightley), una madre e moglie con una doppia vita come spia. Quando il suo amante viene assassinato, Helen si trova coinvolta in una pericolosa rete di intrighi. Con l’aiuto del suo vecchio amico Sam, Helen deve scoprire la verità dietro l’omicidio mentre cerca di proteggere la sua famiglia e la sua identità segreta.

Il film, con Anthony Hopkins, esplora la vita della leggendaria cantante lirica Maria Callas. Ambientato nella Parigi del 1977, la pellicola si concentra sugli ultimi anni della Callas, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita personale e professionale. Attraverso flashback e riflessioni, il film rivela la complessità e il genio di una delle più grandi voci del XX secolo.

Questa serie drammatica egiziana intreccia storie di amore, tradimento e segreti familiari ambientate nel Cairo contemporaneo. La trama si sviluppa su più linee temporali, esplorando come eventi del passato influenzino il presente dei personaggi. La serie offre uno sguardo affascinante sulla società egiziana moderna, affrontando temi di tradizione e cambiamento.

Questa commedia segue le disavventure di una madre single che cerca di bilanciare la sua vita professionale con le responsabilità familiari. Quando un’opportunità di lavoro inaspettata si presenta, la protagonista si trova a dover affrontare situazioni esilaranti e caotiche. Il film esplora con umorismo le sfide della genitorialità moderna.

Basata sul capolavoro di Gabriel García Márquez, questa serie adatta il celebre romanzo per il piccolo schermo. La storia segue la famiglia Buendía attraverso diverse generazioni nella città immaginaria di Macondo. Con elementi di realismo magico, la serie esplora temi di amore, guerra, e il destino ciclico di una famiglia e di una nazione.

Questa commedia nera segue un gruppo di personaggi le cui vite si intrecciano in modo inaspettato dopo un atto di apparente gentilezza. Man mano che la trama si sviluppa, emergono segreti oscuri e conseguenze impreviste. La serie esplora con umorismo cinico la natura umana e le complessità delle relazioni interpersonali.

Questo thriller d’azione si svolge principalmente a bordo di un aereo. Un agente dell’FBI sotto copertura si trova coinvolto in un complotto durante un volo transcontinentale. Con colpi di scena e scene d’azione mozzafiato, il film mantiene alta la tensione dall’inizio alla fine, esplorando temi di lealtà e sopravvivenza.

La serie animata fantasy continua con nuove avventure per i protagonisti. In questa stagione, le tensioni tra umani, elfi e draghi raggiungono il culmine, mentre antiche profezie si avverano. I personaggi principali dovranno affrontare scelte difficili che potrebbero cambiare per sempre il destino del loro mondo.

Basato su una storia vera, il film racconta di 855 donne afroamericane che si unirono all’esercito durante la Seconda Guerra Mondiale per risolvere un enorme arretrato di posta non consegnata. Affrontando discriminazione e le difficoltà di un paese devastato dalla guerra, queste donne riuscirono a smistare oltre 17 milioni di lettere in tempi record, dimostrando coraggio e determinazione in circostanze avverse.

La seconda stagione dell’acclamata serie coreana riprende dopo gli eventi scioccanti della prima. Nuovi concorrenti si uniscono al mortale gioco, mentre il vincitore precedente cerca di smascherare l’organizzazione dietro la competizione. Con nuove sfide ancora più pericolose, la serie continua a esplorare temi di disuguaglianza sociale e disperazione umana.

Ti ricordiamo che Netflix per il 2025 ha in serbo tantissime sorprese.