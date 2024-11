Netflix: preparati a un 2025 bomba ricco di novità

Netflix ha promesso che il 2025 sarà un anno esplosivo per gli abbonati alla piattaforma che troveranno tantissime novità particolarmente interessanti. Tra queste spiccano film esclusivi e serie TV attesissime. Insomma, il nuovo anno inizierà col botto e continuerà altrettanto scoppiettante.

L’azienda ha ufficialmente rivelato tutte le novità in uscita lungo tutto il 2025: “Quindi, guardando al 2025, avremo nuove stagioni dei nostri più grandi show […], oltre ai nuovi show. Perciò non potremmo essere più entusiasti di dove ci troviamo in questo momento e di dove stiamo andando“.

Vediamo insieme quali sono i titoli promessi che gli appassionati stanno attendendo, alcuni anche da molto tempo.

Netflix 2025: le serie TV annunciate

Vediamo quindi quali sono le serie TV annunciate da Netflix per il 2025:

Stranger Things 5 : si tratta dell’attesissima quinta e ultima stagione della serie cult, con il ritorno di tutti i protagonisti principali, inclusa Sadie Sink nel ruolo di Max;

: si tratta dell’attesissima quinta e ultima stagione della serie cult, con il ritorno di tutti i protagonisti principali, inclusa Sadie Sink nel ruolo di Max; Mercoledì 2 : è in arrivo seconda stagione della serie di Tim Burton con Jenna Ortega, che promette di essere “più grande e più contorta” della prima. New entry nel cast includono Joanna Lumley, Steve Buscemi, Billie Piper e Thandiwe Newton;

: è in arrivo seconda stagione della serie di Tim Burton con Jenna Ortega, che promette di essere “più grande e più contorta” della prima. New entry nel cast includono Joanna Lumley, Steve Buscemi, Billie Piper e Thandiwe Newton; The Residence : pronta la nuova serie di Shonda Rhimes ambientata alla Casa Bianca, descritta come un “giallo demenziale” con un cast che include Uzo Aduba e Giancarlo Esposito;

: pronta la nuova serie di Shonda Rhimes ambientata alla Casa Bianca, descritta come un “giallo demenziale” con un cast che include Uzo Aduba e Giancarlo Esposito; Squid Game 2 : grande ritorno per la popolare serie coreana che ha conquistato il pubblico nel 2021;

: grande ritorno per la popolare serie coreana che ha conquistato il pubblico nel 2021; Outer Banks 4: sorprendendo tutti è in arrivo quarta stagione della serie teen adventure.

I film in arrivo nel 2025

Passiamo ora ai film annunciati da Netflix per il 2025:

Knives Out 3 : siamo in attesa del terzo capitolo della saga di gialli con Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc, intitolato “Wake Up Dead Man”;

: siamo in attesa del terzo capitolo della saga di gialli con Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc, intitolato “Wake Up Dead Man”; Frankenstein : attesissimo anche l’adattamento del classico di Mary Shelley diretto da Guillermo del Toro, con un cast stellare che include Jacob Elordi, Oscar Isaac, Charles Dance e Mia Goth;

: attesissimo anche l’adattamento del classico di Mary Shelley diretto da Guillermo del Toro, con un cast stellare che include Jacob Elordi, Oscar Isaac, Charles Dance e Mia Goth; Il Gattopardo: tanta aspettativa per il remake del capolavoro di Luchino Visconti, con Kim Rossi Stuart, Deva Cassel, Benedetta Porcaroli e Saul Nanni.

In conclusione, la piattaforma di streaming sta proponendo un 2025 con i fiocchi, alcuni pensano che stia giustificando i recenti aumenti di prezzo sugli abbonamenti Netflix senza pubblicità.