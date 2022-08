Netflix con pubblicità: ecco i prezzi

È da un po’ che si sta discutendo intorno alla possibilità che Netflix possa introdurre un piano di abbonamento più economico, ma con pubblicità. Ormai non siamo più nel campo delle ipotesi perché la società è già al lavoro per sviluppare la migliore soluzione possibile.

Netflix sta percorrendo questa strada dopo aver perso un numero considerevole di abbonati. La corsa agli iscritti sta portando la società ad adottare soluzioni già percorse da altre piattaforme di streaming on demand. Per questo, oltre a combattere la condivisione degli account, sta lavorando per un piano di abbonamento economico.

Attualmente, secondo alcune fonti interne molto vicine all’azienda, sembra che il range di prezzo del piano di abbonamento da proporre agli utenti sia stato individuato. Scopriamo quindi tutte le indiscrezioni che sono emerse proprio in questi giorni, rivelate da Bloomberg grazie ad agganci interni che hanno familiarità con la questione.

Netflix: il piano con pubblicità non supererà i 9 dollari

Bloomberg, in un suo recente articolo, ha pubblicato quello che potrebbe essere il costo probabile del nuovo e prossimo piano di abbonamento con pubblicità per un Netflix più economico. Secondo fonti interne non dovrebbe superare i 9 dollari al mese.

Infatti, stando a questo nuovo rapporto, Netflix starebbe valutando di proporre un addebito mensile posizionato tra i 7 e i 9 dollari. Questo prezzo sarà proposto a tutti gli utenti disposti ad accedere alla sua piattaforma guardando i contenuti con interruzioni pubblicitarie.

Netflix Inc. – ha rivelato Bloomberg – sta valutando la possibilità di introdurre il suo nuovo livello supportato dalla pubblicità da $ 7 a $ 9 al mese, la metà del suo piano attuale e più popolare, che costa $ 15,49 al mese senza pubblicità. L’obiettivo è attirare abbonati disposti a guardare alcuni annunci in cambio di una tariffa mensile inferiore.

Oltre alla pubblicità ci saranno dei limiti

Tuttavia, questo nuovo piano di abbonamento con pubblicità sembra avere alcuni limiti rispetto agli altri. Primo fra tutti l’impossibilità di scaricare i contenuti da guardare offline. Inoltre, i titoli concessi in licenza a Netflix non saranno tutti quelli disponibili invece a catalogo con altri piani di abbonamento non supportati da pubblicità.

Rimane il dubbio se gli abbonati a Netflix economico potranno vedere film, serie TV, docuserie e show con una risoluzione superiore ai 480p. Infatti, le soluzioni attuali per vedere in streaming HD in Italia partono da 12,99 euro al mese, mentre il piano base, che non include la qualità in HD, costa attualmente 7,99 euro per 1 dispositivo.

