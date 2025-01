Netflix promette giochi di società in streaming sul cloud dalle TV

Netflix sta programmando di fare un grande passo nel mondo del cloud gaming, ampliando significativamente la sua offerta di intrattenimento interattivo. Infatti, il colosso dello streaming ha annunciato piani particolarmente ambiziosi per introdurre giochi cooperativi e party sulla sua piattaforma, sfruttando la tecnologia dello streaming anche direttamente dalle TV.

La grande novità di questo annuncio è la promessa di introdurre giochi multiplayer che permetteranno agli utenti di giocare insieme, sia in modalità cooperativa che competitiva. La piattaforma ha anche in mente di rivoluzionare l’idea di giochi di società, riportandoli così sulla sua piattaforma per garantire divertimento e comunità in famiglia o con gli amici.

Questi titoli saranno accessibili direttamente dall’app Netflix, senza bisogno di download o installazioni aggiuntive. In pratica, tutti potranno giocarci anche direttamente dal proprio televisore in quanto non c’è nulla da scaricare e installare, perciò zero problemi di compatibilità con smart TV, chiavette e sistemi operativi.

Netflix sceglie la tecnologia cloud per il gaming

Grazie all’utilizzo del cloud gaming, Netflix potrà assicurare giochi eseguiti sui suoi server e trasmessi in streaming sui dispositivi degli utenti. Questo approccio, nuovo per la piattaforma, consentirà di giocare anche su dispositivi meno potenti, ampliando notevolmente la base di utenti potenziali.

Non sappiamo se questo rientra tra i futuri aumenti di prezzo per i piani di abbonamento Netflix, ma l’ingresso dell’azienda nel cloud gaming potrebbe avere un impatto significativo sul mercato dei videogiochi. Con la sua vasta base di abbonati, nonostante le recenti defezioni, e l’esperienza nel fornire contenuti in streaming, l’azienda si posiziona come un concorrente temibile e formidabile per le piattaforme di gioco tradizionali.

Vantaggi per gli utenti e sfide per la piattaforma

L’arrivo del cloud gaming su Netflix porterà una serie di vantaggi per gli abbonati:

accesso immediato a una varietà di giochi incluso nell’abbonamento, senza costi aggiuntivi;

a una varietà di giochi incluso nell’abbonamento, senza costi aggiuntivi; possibilità di giocare su diversi dispositivi , inclusi i televisori, senza preoccuparsi delle specifiche hardware;

, inclusi i televisori, senza preoccuparsi delle specifiche hardware; esperienza sociale attraverso giochi multiplayer integrati nella piattaforma.

Nonostante le promettenti prospettive, Netflix dovrà affrontare alcune sfide con l’introduzione del cloud gaming sulla sua piattaforma:

garantire una qualità di streaming elevata per un’esperienza di gioco fluida e stabile;

per un’esperienza di gioco fluida e stabile; sviluppare un catalogo di giochi attraente e diversificato per includere i gusti di tutti i suoi abbonati;

per includere i gusti di tutti i suoi abbonati; competere con giganti del settore come Microsoft, Sony e Steam.