Netflix perde terreno in Italia: Prime Video e Disney+ in crescita

Netflix sembra stia perdendo terreno in Italia. Infatti, secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio sulle Comunicazioni di AGCOM, la piattaforma ha registrato un calo significativo di utenti. Di contro, altre piattaforme stanno guadagnando terreno.

Questi dati confermano che il panorama dello streaming nel nostro Paese sta subendo importanti cambiamenti e le piattaforme devono fare del loro meglio per restare a galla in questo settore in costante evoluzione. Nello specifico, Netflix è stato vittima di una diminuzione preoccupante del suo pubblico in Italia nel primo semestre del 2024:

gli utenti unici mensili sono scesi da 9 milioni nel 2023 a 8,2 milioni nel 2024, registrando una perdita di 800 mila utenti;

sono scesi da 9 milioni nel 2023 a 8,2 milioni nel 2024, registrando una perdita di 800 mila utenti; le ore di visione sono sono calate da 185 milioni nel primo semestre 2023 e 173 milioni nello stesso periodo del 2024.

Il trend negativo per Netflix è iniziato nel 2022 e sembra accelerare, segnalando difficoltà per il leader storico dello streaming.

I concorrenti di Netflix crescono

Se Netflix sta perdendo terreno, altre piattaforme stanno guadagnando popolarità in Italia. In merito al numero di utenti unici mensili:

Prime Video ha registrato 6,8 milioni di utenti contro i 6,5 milioni precedenti;

ha registrato 6,8 milioni di utenti contro i 6,5 milioni precedenti; Disney+ è protagonista di una crescita che va da 3,4 a 3,6 milioni di utenti;

è protagonista di una crescita che va da 3,4 a 3,6 milioni di utenti; NOW ha registrato un aumento da 1,1 milioni a 1,4 milioni di utenti.

Interessanti anche i dati registrati in termini di ore di visione, dove Prime Video e Disney+ sono i protagonisti di incrementi significativi:

Prime Video passa da 26 a 34 milioni di ore, segnando un aumento del 30,8%;

passa da 26 a 34 milioni di ore, segnando un aumento del 30,8%; Disney+ passa da 11 a 20 milioni di ore, segnando un aumento dell’81,8%.

Possibili cause di questo cambiamento

Diversi fattori potrebbero spiegare l’involuzione di Netflix e l’evoluzione di NOW, Prime Video e Disney+ in questo mercato.

Aumento dei prezzi di Netflix. Nel 2024 la piattaforma ha aumentato i costi di tutti i suoi piani, con il piano Standard che è passato da 12,99€ a 13,99€. Molti utenti non conoscono l’offerta combinata che rende l’accesso a questa piattaforma molto più conveniente grazie a Sky Intrattenimento Plus. Restrizione della condivisione degli account Netflix. Non è piaciuta la scelta della piattaforma che ha implementato misure per limitare la condivisione delle password, chiedendo un sovrapprezzo per utenti extra. Strategie più flessibili dei concorrenti. Prime Video e Disney+ hanno adottato approcci più graduali nell’introduzione di restrizioni e aumenti di prezzo. Saturazione del mercato. Con l’aumento delle opzioni disponibili, gli utenti potrebbero essere più propensi a sperimentare piattaforme differenti.