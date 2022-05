Netflix pensa allo streaming live: altra novità in arrivo?

Secondo alcune fonti che hanno parlato con Deadline, testata web specializzata in serie TV e film, Netflix starebbe lavorando a un nuovo progetto. Non stupisce il fatto che il colosso dello streaming on demand cerchi novità per rilanciare il suo business.

Purtroppo per lui la concorrenza si sta facendo sempre più pressante e nuovi nati del settore come Disney+ stanno ottenendo risultati migliori dei suoi. Inoltre, il recente calo di abbonati non sta lasciando in pace la società che vuole recuperare terreno. Quindi Netflix si sta rimboccando le maniche per trovare nuove forme di successo.

Tra queste è emerso che Netflix sta esplorando lo streaming live. In sostanza, sembra che la società voglia introdurre, tra i contenuti disponibili sulla piattaforma, serie TV live, spettacoli e programmi comedy in diretta.

Scopriamo insieme cosa ha in serbo il colosso dello streaming on demand statunitense e quali potrebbero essere i temi caldi per questa novità. Si tratterà di una rivoluzione o sarà l’ennesimo tentativo che finirà nel dimenticatoio come il progetto “Tudum“?

Netflix e lo streaming live: contenuti live e stand-up

Da quanto è emerso, Netflix starebbe quindi pensando allo streaming live. In altre parole, la società vorrebbe introdurre una programmazione di contenuti live e stand-up. Una novità per questo colosso che finora si era dimostrato intento a lavorare su altri fronti.

Infatti, solo pochi giorni fa, vi avevamo parlato di come Netflix è al lavoro per introdurre un abbonamento economico con pubblicità ai suoi piani di iscrizione disponibili. Ora, invece, pare proprio che i progetti innovativi si siano allargati anche ai titoli e ai contenuti da proporre.

Comunque, anche questa volta sembra essere in ritardo. Abbonarsi a Disney significa scegliere un servizio che già da tempo è entrato nel mondo dei livestream. Basti pensare alla trasmissione dal vivo degli Academy Awards, oltre a essere diventato il luogo speciale per le gare di ballo delle celebrità con Dancing With The Star, che debutterà entro fine anno.

Perciò Netflix dovrà lavorare sodo in questi mesi per costruire una proposta che non sia scontata o già vista. Ce la farà in questo? Forse sì, ma solo se dovesse introdurre anche lo sport, visto il successo che ha riscontrato la serie Drive To Survive sulla Formula 1.

Peccato però che Deadline ha già tarpato le ali a questo sogno rivelando che le loro fonti, pur non avendo fornito molti particolari sul progetto, hanno già smentito questa possibilità. Quindi non ci resta che attendere nuovi sviluppi e nuove informazioni direttamente da Netflix.

Intanto non possiamo far altro che dare un’occhiata in anteprima ai nuovi film e serie TV che arriveranno su Netflix a giugno 2022.

