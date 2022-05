Netflix: film e serie TV in arrivo a giugno 2022

Giugno sarà uno dei mesi più caldi in assoluto per le novità in arrivo su Netflix. Purtroppo però i fan di Stranger Things dovranno aspettare ancora prima di poter assistere ai nuovi episodi della quarta stagione.

Nonostante ciò, il prossimo mese promette bene e sembra proprio che tra serie TV e film ci sarà l’imbarazzo della scelta. Per questi ultimi, in anteprima sappiamo che sulla piattaforma di streaming on demand arriveranno anche titoli con protagonisti di prim’ordine.

Non vi dicono niente Adam Sandler, Jennifer Lopez, Melissa McCarthy e Chris Hemsworth? Sappiate quindi che tutte queste special guest approderanno su Netflix a giugno 2022 insieme a film e serie TV davvero fantastici.

Perciò non perdiamo tempo e andiamo subito ad approfondire le prime novità che siamo riusciti a conoscere in merito ai nuovi contenuti che presto approderanno su Netflix il prossimo mese, arricchendo ancora di più un catalogo già ampio e completo.

Netflix: tutti i contenuti in arrivo a giugno in anteprima

Scopriamo insieme tutti i titoli che presto saranno disponibili il mese di giugno 2022 su Netflix. Si tratta di film e serie TV davvero spettacolari che vi terranno incollati davanti allo schermo. Preparatevi per tanto intrattenimento, come sempre sa fare questo colosso dello streaming on demand.

1 Giugno 2022:

Charlie’s Angels – Più che mai (film)

Leprechaun Returns (film)

Redemption (film)

2 Giugno 2022:

Borgen – Potere e Gloria (serie TV)

3 Giugno 2022:

Due estati (serie TV)

Floor Is Lava (reality)

Green Mothers’ Club (serie TV)

Interceptor (film)

L’enigma di Eirik Jensen: poliziotto o criminale? (docuserie)

Madre perfetta (serie TV)

4 Giugno 2022:

The Invocation of Enver Simaku (film)

Twilight of the Yakuza (documentario)

6 Giugno 2022:

Il diario della mia libertà (serie TV)

The Long Road to War (documentario)

8 Giugno 2022:

Gladbeck: rapina con ostaggi (documentario)

Sarò mamma (serie TV)

9 Giugno 2022:

Rhythm + Flow: Francia (reality)

10 Giugno 2022:

First Kill (serie TV)

Hustle (film)

Peaky Blinders (serie TV)

14 Giugno 2022:

Jennifer Lopez: Halftime (documentario)

15 Giugno 2022

God’s Favourite Idiot (serie TV)

Iron Chef: la sfida estrema (reality)

La ira de Dios (film)

16 Giugno 2022:

Love & Anarchy (serie TV)

Toma Ikuta – La sfida dei Kabuki (documentario)

17 Giugno 2022:

Spiderhead (film)

18 giugno 2022:

Spriggan (serie anime)

19 Giugno 2022:

Ben Crump: lotta per i diritti civili (documentario)

20 Giugno 2022:

Love & Gelato (film)

The Umbrella Academy (serie TV)

24 Giugno 2022:

La Casa di Carta: Corea (serie TV)

Man Vs Bee (serie TV)

30 Giugno 2022:

Bastard!! – L’oscuro dio distruttore (serie anime)

In attesa che tutti questi contenuti diventino disponibili sulla piattaforma, ci sono ancora tutte le serie TV e i film che Netflix sta pubblicando a maggio. Sono davvero tantissimi!