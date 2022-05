Netflix: entro fine anno stop condivisione account e arrivo della pubblicità

Da un po’ di tempo Netflix non se la sta passando bene. Il drastico calo di iscritti alla sua piattaforma, la pratica diffusa della condivisione delle password e una forte concorrenza stanno mettendo in ginocchio questo colosso dello streaming on demand.

Ecco perché è pronto alla rivoluzione e sembra che questa arriverà molto prima di quanto “sperato” da alcuni utenti. Infatti, proprio i dirigenti di Netflix, come riporta il The New York Times, hanno affermato che entro fine anno saranno due le novità in arrivo:

stop alla pratica della condivisione degli account ;

; piani di abbonamento più economici con l’introduzione di pubblicità.

In pratica, da quello che sembra, Netflix ha deciso di dare un’accelerata a due obiettivi che aveva annunciato non molto tempo fa e che, a detta della società stessa, dovrebbero in parte risolvere la situazione difficile che si è creata da inizio anno.

Netflix introdurrà un abbonamento con pubblicità entro dicembre 2022

Per rendere meglio l’idea, occorre avere una chiara immagine del calendario con cui Netflix introdurrà un piano di abbonamento con pubblicità. Entro fine anno vuol dire che il colosso dello streaming on demand dovrebbe realizzare una nuova opzione più economica tra settembre e dicembre 2022 e non oltre.

Anche Disney+ aveva annunciato un possibile abbonamento economico con pubblicità, ma, pur essendo stata una pioniera a parole, sembra che Netflix la supererà con i fatti. Infatti, il The New York Times ha spiegato:

Nella nota, i dirigenti di Netflix hanno affermato che miravano a introdurre il livello pubblicitario negli ultimi tre mesi dell’anno, hanno affermato due persone che hanno condiviso i dettagli della comunicazione in condizione di anonimato per descrivere le discussioni interne dell’azienda.

Netflix ha comunque riconosciuto ai suoi dipendenti che questa decisione è come un fulmine a ciel sereno, ma attualmente sembra proprio intenzionata ad attivare strategie capaci di invertire l’andamento che attualmente ha preso la piattaforma in merito al numero di abbonati che la stanno abbandonando. Nella nota al personale, infatti, si legge:

Sì, è veloce e ambizioso e richiederà alcuni compromessi. Tutte le principali società di streaming, esclusa Apple, hanno o stanno annunciando un servizio supportato dalla pubblicità. Per una buona ragione, le persone vogliono opzioni a basso prezzo.

Stop anche alla condivisione degli account

Nella nota al personale, dirigenti hanno annunciato che Netflix tenterà anche di fermare la condivisione degli account. Si tratta di una pratica, come ha riferito la società, che toglie un’importante fetta di fatturato necessario per continuare a supportare la produzione e l’introduzione di nuovi contenuti. Nell’articolo del The New York Times in merito a questo si legge:

La nota ha anche affermato che Netflix ha pianificato di iniziare a reprimere la condivisione delle password tra la sua base di abbonati più o meno nello stesso periodo, hanno affermato le due persone.

Quindi si presuppone che, oltre a un piano di abbonamento economico con pubblicità, Netflix entro fine anno si dovrebbe attivare con soluzioni volte a fermare la pratica della condivisione delle password. Qualche tempo fa la società aveva anche specificato come, affermando che alcuni test, in diversi Paesi selezionati, sono già stati avviati.

