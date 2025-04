Netflix punta su OpenAI per migliorare la scoperta di film e serie

Secondo quanto dichiarato recentemente da Bloomberg, il colosso dello streaming live e on demand Netflix starebbe testando nuove funzionalità di ricerca basate sull’intelligenza artificiale di OpenAI. Questo nuovo motore di ricerca dovrebbe permettere agli utenti di cercare cosa vedere in quel momento utilizzando termini molto più specifici, in base anche al proprio umore, stando a quanto ha dichiarato l’azienda.

Questa nuova funzionalità è cosa concreta ed è dimostrata dal fatto che già alcuni utenti in Australia e Nuova Zelanda la stanno provando sui loro dispositivi iOS. A questo si aggiunge anche la dichiarazione del portavoce della piattaforma statunitense, MoMo Zhou, ai colleghi di The Verge. Zhou ha spiegato che i test verranno espansi anche negli Stati Uniti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Ciò nonostante, Zhou ha voluto precisare che al momento “è presto per la funzione” e che ci si trova ancora “in una fase di apprendimento e ascolto per questa beta“. Si conferma però la volontà di Netflix di integrare funzionalità di intelligenza artificiale, scegliendo OpenAI, per migliorare l’interazione degli utenti con il ricco catalogo della piattaforma.

Netflix aveva già annunciato la voglia di integrare OpenAI

Netflix, a suo tempo, aveva già dimostrato interesse nei confronti dell’intelligenza artificiale di OpenAI da integrare nelle funzionalità della sua piattaforma di streaming live e on demand. Un passo importante e necessario per rendere più produttiva la ricerca nei moltissimi titoli disponibili a catalogo.

Infatti, nonostante Netflix debba regolarmente cancellare film e serie quasi ogni mese, i contenuti disponibili sono comunque tanti. Quello che la ricerca umana può fare per trovare un titolo da vedere non è di certo paragonabile all’ampia offerta che può invece fornire l’intelligenza artificiale addizionando diversi elementi.

In merito a intelligenza artificiale e OpenAI, il co-CEO di Netflix Greg Peters, aveva dichiarato a The Verge: “Abbiamo una lunga storia di utilizzo dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale nei nostri sistemi di raccomandazione. Lo facciamo da vent’anni. Ancora una volta, pensiamo che il nostro compito sia quello di essere proattivi per capire dove c’è innovazione tecnica. Come lo usiamo entrambi per servire i creatori, per consentire loro di raccontare le loro storie in modi più convincenti, e anche per servire meglio i nostri membri esperienze utente migliori?“.