Hai ancora pochi giorni per vedere questi titoli su Netflix, poi addio per sempre

Netflix è una piattaforma di streaming live e on demand che vanta un ricco catalogo di titoli disponibili alla visione tra film, serie, show, documentari, docuserie e animazione. Purtroppo però ogni mese l’azienda decide quali devono essere cancellati per sempre, finendo così nel dimenticatoio. I motivi non sono sempre chiari, ma includono il numero di visualizzazioni ottenute o la perdita dei diritti di riproduzione.

Il colosso americano dello streaming ha annunciato altri titoli che verranno cancellati nei prossimi giorni dal catalogo. Quindi, se vuoi vederli o rivederli hai poco tempo a disposizione. Dai un’occhiata al nuovo elenco di titoli pronti all’eliminazione e scegli quelli che non vuoi assolutamente perderti prima del loro addio definitivo.

Tra questi ci sono titoli davvero famosi e particolarmente amati. Sarai pronto a dire addio a Star Trek, SWAT e Kill Bill su Netflix?

Calendario delle cancellazioni su Netflix

Ecco il calendario ufficiale delle prossime cancellazioni su Netflix. Il giorno indicato è l’ultimo utile per vedere il contenuto presente a catalogo. Dopodiché verrà cancellato alla mezzanotte del giorno successivo. Di seguito l’elenco completo.

25 marzo 2025 Star Trek | Film Into Darkness – Star Trek | Film Star Trek Beyond | Film

29 marzo 2025 Preacher | Serie TV S.W.A.T. | Serie TV C’è ancora domani | Film Kill Bill: Volume 1 | Film Kill Bill: Vol. 2 | Film Il miracolo di Sharon | Film Un ponte per Terabithia | Film

31 marzo 2025 The Windsors | Serie TV Se mi lasci ti cancello | Film Salvate il soldato Ryan | Film John Wick 3 | Film Dracula di Bram Stoker | Film Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali | Film Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre | Film Halloween | Film Tony Parker: The Final Shot | Documentario Amici di letto | Film La mummia – Il ritorno | Film Il mostro di Cleveland | Film Never back down – Combattimento letale | Film Peter Rabbit | Film Nazisti e fascisti al servizio della CIA | Documentario White Chicks | Film Skyscraper | Film The Condemned – L’isola della morte | Film Laguna blu | Film Blue Lagoon: The Awakening | Film Stuart Little 2 | Film Quel nano infame | Film Un ragazzo tutto nuovo | Film Legion | Film La Mummia |Film

1 aprile 2025 Il tesoro segreto del lago Kivu | Documentario

3 aprile 2025 Genitori vs Influencer | Film I Love You, Man | Film

4 aprile 2025 All My Life | Film Bob & Marys – Criminali a domicilio | Film Coded Bias | Documentario



Sappi però che per il mese di aprile 2025 sono in arrivo diverse novità su Netflix, molto interessanti.