Netflix: ecco tutte le novità in arrivo dall'11 al 23 marzo 2022

Netflix per questa e le prossime settimane ha in programma tantissime novità da aggiungere al suo già ricco catalogo. Film, serie TV e docuserie sono i contenuti che presto saranno disponibili sulla piattaforma più famosa di streaming on demand.

Quindi, anche per questo mese non dovremo preoccuparci di riempire le nostre ore libere. Dovremo solo collegarci a Netflix da qualsiasi dispositivo e goderci i ricchi contenuti che il colosso statunitense avrà aggiunto tra quelli fruibili.

Quindi, scopriamo insieme quali sono i nuovi arrivi che Netflix ha in programma di integrare dall'11 al 23 marzo 2022.

Netflix: film e serie TV in arrivo entro il 23 marzo 2022

Continua ad arricchirsi sempre di più la piattaforma di streaming on demand più apprezzata al mondo. Netflix non rinuncia a rendere felice i suoi abbonati inserendo nuovi titoli quasi ogni settimana. State pronti che dall'11 marzo fino al 23 marzo 2022 sarete sormontati da contenuti davvero incredibili. Vediamoli insieme:

Formula 1: Drive to Survive. La stagione 4 è in arrivo venerdì 11 marzo 2022. Si tratta di una serie TV avvincente e spericolata che vi terrà incollati allo schermo. Se avete già visto le prime tre stagioni sapete già di cosa stiamo parlando e non vedete l'ora di vedere i nuovi episodi. Ecco la sinossi ufficiale: “Venti piloti, esperti o alle prime armi, si danno battaglia in una nuova stagione adrenalinica e avvincente di gare di Formula 1“;

The Adam Project. Questo film è in arrivo venerdì 11 marzo 2022. Una pellicola spiritosa e avvincente con una trama ottimista. Sarete stupiti da questa commedia che non rinuncia all'azione. “Dopo essere atterrato per sbaglio nel 2022, il pilota di caccia Adam Reed unisce le forze con se stesso a dodici anni in una missione per salvare il futuro“;

3 Tonelada$: la grande rapina alla Banca Centrale del Brasile. Siete pronti al debutto della stagione 1 di questa avvincente docuserie true crime? Gli episodi sono in arrivo il 16 marzo 2022. Ecco la sinossi ufficiale di Netflix: “Nel 2005 un gruppo di ladri penetra nel caveau di una banca di Fortaleza in Brasile rubando più di 160 milioni di real. Questa docuserie analizza la leggendaria rapina“;

Granchio nero . Questo film thriller d'azione, in arrivo il 18 marzo 2022 , racconta di una storia avvincente: “Per porre fine alla guerra e salvare la figlia, una riluttante soldatessa intraprende una missione disperata per attraversare un lago ghiacciato con un carico top secret“;

Alessandro Cattelan: una semplice domanda. Si tratta di uno dei più attesi talk show che sarà pubblicato su Netflix il 18 marzo 2022. In ogni episodio "Alessandro Cattelan cerca di scoprire come essere felici attraverso interviste ed esperienze uniche con personaggi famosi come Paolo Sorrentino e Roberto Baggio".

Insomma, Netflix ha in serbo ancora tantissime novità per marzo 2022. Meglio non perdersene nemmeno una.