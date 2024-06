Netflix cambia interfaccia sulle TV: la nuova UI

Ha preso il via la fase di test per la nuova interfaccia di Netflix sulle Smart TV. È quella che rimpiazza i riquadri statici dedicati ai film e alle serie a cui siamo abituati da tempo, con box dinamici che si estendono in larghezza e in altezza, per mettere in evidenza il contenuto selezionato, mostrando una breve anteprima e informazioni aggiuntive.

Una nuova interfaccia per Netflix sulle TV

Sotto alla cornice compaiono una breve sinossi, la tipologia del contenuto, l’anno di pubblicazione, il numero di episodi disponibili e il genere di appartenenza. Il risultato del restyling è quello visibile nell’animazione qui sotto.

Pat Flemming, Senior Director of Product della piattaforma, ha confermato alla redazione del sito The Verge che al momento si tratta di un esperimento. Queste le sue parole.

Spesso, vediamo gli utenti fare ginnastica con gli occhi mentre analizzando la schermata principale. Vogliamo che abbiano un’esperienza più semplice, nella ricerca del titolo giusto per loro.

Come sempre accade in questi casi, il test coinvolge in un primo momento un numero ristretto di utenti attivi su Smart TV e altri dispositivi per lo streaming. L’obiettivo è quello di raccogliere i feedback necessari per intervenire con eventuali altri cambiamenti, prima di una distribuzione su larga scala.

Siamo entusiasti e, se funziona bene come speriamo, lo condivideremo volentieri con la maggior parte degli utenti entro i prossimi mesi e trimestri.

Una piattaforma in continua evoluzione

Netflix è un cantiere aperto e la sua interfaccia evolve in modo parallelo all’offerta di contenuti. Il servizio ha puntato forte sui giochi nell’ultimo periodo e ha intenzione di fare altrettanto con lo sport in diretta. Ricordiamo che è previsto il live dell’incontro tra Jake Paul e Mike Tyson. Inoltre, dal prossimo anno sarà la casa dei più importanti eventi WWE, strizzando l’occhio agli amanti del wrestling.

Se da una parte c’è un restyling in arrivo, dall’altra ci sono dispositivi che perdono il supporto ufficiale. È il caso delle Apple TV di seconda e terza generazione, per le quali la fine della compatibilità è stata fissata nei giorni scorsi al 31 luglio 2024.