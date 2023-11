GTA Trilogy arriva GRATIS su Netflix per iOS e Android

Questa non ce l’aspettavamo: Netflix ha annunciato che a partire dal 14 dicembre sarà possibile giocare gratis GTA Trilogy The Definitive Edition direttamente sulla sua piattaforma tramite i dispositivi iOS e Android.

Tutto quello che dovrai fare, infatti, è aprire l’app Netflix dal tuo smartphone, accedere alla sezioni giochi e, alla data indicata, troverai la raccolta già disponibile per PC e le principali console da gioco. Un’opportunità unica per avere tre titoli iconici sempre con te.

GTA Trilogy sbarca su Netflix: sì, è tutto vero

Ricordiamo velocemente che GTA Trilogy The Definitive Edition include le versioni riviste e rimasterizzate di GTA III, GTA Vice City e GTA San Andreas, tre grandi classici della serie Grand Theft Auto famosissimi e amati in tutto il mondo.

Non sappiamo ancora che qualità grafica aspettarci, ma dato che si giocherà in streaming possiamo ipotizzare una qualità pari o leggermente inferiore a quella vista su console. La raccolta si aggiunge ad un catalogo di oltre 80 giochi mobile già presenti su Netflix, a testimonianza di quanto il colosso dell’intrattenimento voglia spingere anche sotto questo punto di vista.

Sottolineiamo ancora una volta che per accedere ai giochi dovrai aprire l’app Netflix direttamente dal tuo smartphone iOS e Android: non è infatti possibile riprodurre i titoli attraverso l’app per PC o Smart TV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.