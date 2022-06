Netflix scoppiettante: ecco le novità di luglio 2022 per recuperare terreno

Netflix è pronta ad arricchire nuovamente i contenuti disponibili a catalogo. Questa piattaforma di streaming on demand ogni mese debutta con tantissimi film, serie TV, docuserie e show. Tra i titoli più attesi a luglio c’è Stranger Things Volume 2. Tutti ne stanno già parlando perché non vedono l’ora di assistere al finale.

Netflix: film e serie TV in arrivo a luglio 2022

Insomma, anche il prossimo mese Netflix ha in serbo tantissime novità. Stiamo parlando di film, serie TV, docuserie e show davvero eccezionali. Avremo una vasta gamma di contenuti disponibili e solo l’imbarazzo della scelta. Tutti troveranno il titolo che soddisfa i propri gusti personali.

1 luglio 2022

Stranger Things Stagione 4 – Volume 2 6 luglio 2022

King of Stonks 8 luglio 2022

Boo, Bitch 2022 Come costruire una Sex Room Quella notte infinita 12 luglio 2022

Better Call Saul Stagione 6 – seconda parte Come cambiare la tua mente 13 luglio 2022

D.B. Cooper: il dirottatore che svanì nel nulla 14 luglio 2022

Resident Evil 15 luglio 2022

Matrimonio e desideri Farzar 20 luglio 2022

Virgin River – Stagione 4 28 luglio 2022

Keep Breathing 29 luglio 2022

Fanático

Ovviamente si tratta di un’anteprima. Perciò è possibile che a breve vi aggiorneremo con altri titoli di cui Netflix rivelerà l’arrivo. Nel frattempo possiamo continuare a vedere i contenuti arrivati a giugno 2022 su Netflix che non siamo ancora riusciti a gustarci. Mancano ancora pochi giorni a luglio 2022!

