Netflix: ecco le migliori serie TV del 2021 da non perdere

Il 2021 sta volgendo al termine concludendo un anno intenso, ricco di emozioni e, soprattutto, di tantissimi contenuti che ci hanno intrattenuto su Netflix. La piattaforma di streaming on demand continua costantemente ad aggiungere carne al fuoco tra serie TV, film, docu serie e tanto altro. Ecco perché prima di passare all'anno nuovo può essere utile scoprire quali sono le migliori serie TV del 2021 da non perdere assolutamente.

Le 5 serie TV del 2021 da guardare su Netflix

Vediamo allora quali sono le 5 serie TV da guardare assolutamente su Netflix che hanno reso questo 2021, ormai in dirittura d'arrivo, un anno davvero incredibile. Contenuti tanto differenti, ma che hanno appassionato fan da tutto il mondo. Insomma, anche i titoli di questo colosso possono unire le persone!

Partiamo subito da uno dei titoli che ha fatto più successo in assoluto nonostante si trattasse di una serie TV in lingua originale. Stiamo parlando di Squid Game. Un titolo che ha fatto molto discutere, ma anche appassionare gli abbonati Netflix di tutto il mondo. Infatti, poco dopo la sua uscita si è trovata tra i Top Ten di ben 190 Paesi.

Continuiamo con una serie TV che rimarrà nella storia del catalogo Netflix. Non solo l'aveva salvata da una morte certa, ma le ha donato tutto lo splendore che oggi la porta a essere uno dei titoli più amati di sempre: La Casa di Carta. Purtroppo la quinta stagione sarà anche l'ultima, ma sembra sia pronto uno spin-off con protagonista uno dei personaggi della banda più apprezzati dal pubblico: Berlino.

Come non menzionare la mini serie Netflix che ha fatto innamorare milioni di abbonati. Stiamo proprio parlando de La Regina degli Scacchi. Racconta la storia della piccola Beth, confinata in un orfanotrofio, ma che si scoprirà un prodigio nel gioco degli scacchi. Un serie TV intensa e ricca di emozione dal primo fino all'ultimo episodio.

Che dire invece di Lupin, una serie TV Netflix di libera interpretazione che racconta le vicende di Assane Diop, il nuovo Robin Hood in una Parigi contemporanea. Una narrazione mai scontata che cattura l'attenzione e chiede sempre maggiori risposte per comprenderne la trama.

Infine, ecco l'ultima serie che non potete perdervi, You. 3 Stagioni di pura follia che seguono le vicende dello stalker libraio più pericoloso di sempre. L'amore, la svolta della vita e anche la paternità basteranno a cambiare la sua natura omicida?

Se volete ampliare la proposta, potrete consultare l'elenco completo delle serie TV in uscita per tutto il mese di dicembre 2021 su Netflix.