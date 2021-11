Netflix: ecco la lista completa di tutti i contenuti in arrivo a dicembre

Come ogni mese Netflix promette di arricchire l'offerta del suo catalogo con new entry davvero eccezionale. Comunque si sa, il mese di dicembre è sempre il più ricco di tutti i mesi dell'anno. Sarà l'avvicinarsi delle feste natalizie, sarà perché le famiglie si ritirano di più a casa nel loro nido di amore, ma i contenuti in uscita sono sempre tanti e incredibilmente gustosi. Scopriamo allora la lista completa di tutte le serie TV e i film in arrivo per dicembre sulla piattaforma del colosso dello streaming on demand statunitense.

Netflix: tantissimi contenuti emozionanti in arrivo per dicembre

Dicembre, è ormai confermato, sarà un mese speciale per tutti gli abbonati Netflix che potranno beneficiare di tantissimi nuovi contenuti emozionanti in arrivo sulla piattaforma. Tra i più importanti e attesi troviamo La Casa di Carta 5 Volume 2, che decreterà la fine di questa serie TV. Non può mancare all'appello nemmeno Cobra Kai, spin-off di Karate Kid, che è giunto alla sua quarta stagione. Infine The Witcher e l'ormai consueto appuntamento con le Storie Brevi di Elite che anticipano la sua quinta stagione.

Ora però vediamo tutti i contenuti che sono in programma per dicembre 2021 e che allieteranno le nostre giornate. Ecco l'elenco completo delle serie TV e i film originali Netflix oltre alle serie TV e i film di altra produzione.

Serie TV originali

1 dicembre: LOST IN SPACE, Stagione 3

2 dicembre: COYOTES, Miniserie

3 dicembre: LA CASA DI CARTA, Stagione 5 Parte 2

8 dicembre: TITANS, Stagione 3

10 dicembre: ARANYAK, Stagione 1

10 dicembre: HOW TO RUIN CHRISTMAS, Stagione 2

11 dicembre: INSPECTOR KOO, Stagione 1, un nuovo episodio ogni settimana

15 dicembre: ELITE – STORIE BREVI: PHILLIPE CAYE FELIPE, Miniserie

17 dicembre: THE WITCHER, Stagione 2

17 dicembre: DECOUPLED – DIVORZIARE, Stagione 1

20 dicembre: ELITE – STORIE BREVI: SAMUEL OMAR, Miniserie

22 dicembre: EMILY IN PARIS, Stagione 2

23 dicembre: ELITE – STORIE BREVI: PATRICK, Miniserie

29 dicembre: ANXIOUS PEOPLE, Stagione 1

30 dicembre: KITZ, Stagione 1

31 dicembre: COBRA KAI, Stagione 4

31 dicembre: STAY CLOSE, Miniserie

Film originali Netflix

1 dicembre: IL POTERE DEL CANE

1 dicembre: IL SERPENTE VERDE

2 dicembre: THE WHOLE TRUTH

2 dicembre: SINGLE PER SEMPRE?

3 dicembre: COBALT BLUE

3 dicembre: MIXTAPE – UNA CASSETTA PER TE

6 dicembre: DAVID E GLI ELFI

9 dicembre: ASAKUSA KID

10 dicembre: THE UNFORGIVABLE

10 dicembre: BACK TO THE OUTBACK – RITORNO ALLA NATURA

10 dicembre: DOS

10 dicembre: VIRTUALMENTE REALE

15 dicembre: E’ STATA LA MANO DI DIO

16 dicembre: NATALE IN CALIFORNIA – LUCI DELLA CITTÀ

16 dicembre: A NAIJA CHRISTMAS

22 dicembre: NEMICI A NATALE

24 dicembre: DON’T LOOK UP

24 dicembre: IL FULMINE MURALI

24 dicembre: A 1000 KM DAL NATALE

Serie TV non originali Netflix

1 dicembre: THE 100, Stagione 7

1 dicembre: NEW AMSTERDAM, Stagione 2

9 dicembre: THE SINNER, Stagione 3

Film di altre produzioni