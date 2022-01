Netflix: ecco tutti i film e le serie TV in arrivo a febbraio 2022

Netflix sta preparando un febbraio 2022 davvero unico per i suoi abbonati al servizio di streaming on demand. Tanti film e serie TV sono già pronti per fare il loro debutto, oltre alle nuove stagioni di cui i fan sono in trepidante attesa. Ovviamente, questo non sarà un elenco definitivo. Perciò vi aggiorneremo costantemente in merito alle novità in programma per il prossimo mese.

Film e serie TV in arrivo a febbraio 2022 su Netflix

Non è ancora finito gennaio ed è già arrivata la notizia di tanti film e serie TV che faranno il loro debutto su Netflix. Ciò nonostante, è già pronto un ricco e invitante elenco di quelle che saranno le novità in arrivo lungo tutto il mese di febbraio 2022. Ci aspettano giorni davvero intensi, dove scegliere cosa guardare prima sarà davvero una sfida.

Iniziamo con le serie TV in programma che Netflix renderà disponibili da febbraio 2022 a tutti gli abbonati al suo servizio. Ecco l'elenco completo:

Dion stagione 2 in arrivo il 1° febbraio 2022;

stagione 2 in arrivo il 1° febbraio 2022; Oscuro desiderio stagione 2 in arrivo il 2 febbraio 2022;

stagione 2 in arrivo il 2 febbraio 2022; Murderville stagione 1 in arrivo il 3 febbraio 2022

stagione 1 in arrivo il 3 febbraio 2022 Il colore delle magnolie stagione 2 in arrivo il 4 febbraio 2022;

stagione 2 in arrivo il 4 febbraio 2022; L'amore è cieco nuovi episodi in arrivo l'11 febbraio 2022;

nuovi episodi in arrivo l'11 febbraio 2022; Inventing Anna stagione 1 in arrivo l'11 febbraio 2022;

stagione 1 in arrivo l'11 febbraio 2022; Vikings: Valhalla stagione 1 in arrivo il 25 febbraio 2022;

stagione 1 in arrivo il 25 febbraio 2022; L'amore è cieco: Giappone reality show la cui data non è ancora disponibile.

Naturalmente Netflix non è solo serie TV. Infatti, per tutto il mese di febbraio 2022 sono attesi diversi film davvero interessanti che potranno riempire le fredde serate invernali. Scopriamo allora tutti i titoli in arrivo, ad oggi conosciuti, il prossimo mese:

Il truffatore di Tinder in arrivo il 2 febbraio 2022;

in arrivo il 2 febbraio 2022; Non aprite quella porta in arrivo il 18 febbraio 2022;

in arrivo il 18 febbraio 2022; Tall Girl 2 in arrivo l'11 febbraio 2022.

Insomma, febbraio 2022 sarà un mese davvero entusiasmante. Non che i precedenti non lo siano stati, ma ci piace sottolineare come Netflix, in ogni occasione, si dimostri sempre pronto a stupire e a non risultare mai ripetitivo.