Netflix, una marea di nuovi giochi sono stati presentati alla Geeked Week

Come tutti sappiamo, Netflix offre, oltre a una piattaforma ricca di contenuti streaming per l’intrattenimento, anche un suo servizio di gaming ricco di giochi. In occasione della Geeked Week, tenutasi proprio ieri, giovedì 19 settembre 2024, il colosso statunitense ha annunciato una marea di nuovi videogiochi alcuni già disponibili e altri in arrivo.

Un calendario programmato che parte da oggi, percorre tutto il 2024, arriva al 2025 e si ferma al “prossimamente”. Sono davvero molti i titoli annunciati, felicità per chi ama questo servizio e lo sfrutta per divertirsi e passare un po’ di tempo giocando.

Per accedere a Netflix Games, così si chiama il servizio di Gaming della piattaforma, occorre seguire alcuni passaggi che differiscono a seconda tu sia davanti a un dispositivo iOS o Android. Iniziamo con il dispositivo iOS:

scarica l’app Netflix; accedi con al tuo profilo inserendo i dati del tuo account; seleziona Home; scorri verso il basso finché non leggi Giochi per dispositivi mobili; fai tap su uno dei giochi per avere più informazioni; seleziona Ottieni gioco per scaricarlo e utilizzarlo.

Invece, se hai un dispositivo Android:

scarica l’app Netflix; accedi con al tuo profilo inserendo i dati del tuo account; fai tap su Giochi; fai tap su uno dei giochi per avere più informazioni; seleziona Ottieni gioco per scaricarlo e utilizzarlo.

Netflix: tutti i giochi annunciati alla Geeked Week

Oltre alle tantissime novità su film e serie TV, e sono davvero spettacolari, Netflix ha anche annunciato un elenco corposo di nuovi giochi, alcuni già disponibili mentre altri in arrivo nei prossimi mesi e fino al 2025. Ci sono anche alcuni titoli la cui data è ancora da stabilirsi. Ecco l’elenco completo:

Monument Valley – disponibile;

Spongebob: Bubble Pop F.U.N. – disponibile;

Battleship – 24 settembre 2024;

Monument Valley 2 – 29 ottobre 2024;

Monument Valley 3 – 4 dicembre 2024;

Blood Line: A Rebel Moon Game – 2025;

Squid Game: Unleashed – prossimamente;

Civilization 6 – prossimamente;

Street Fighter 4: Championship Edition – prossimamente.

Se sei alle prese con i codici errore di Netflix potrebbe essere utile dare un’occhiata come risolverli.