Come risolvere i codici errore di NETFLIX in modo facile

Netflix è il tuo compagno di vita, perfetto quando vuoi rilassarti guardando una serie TV o un film davvero avvincente. Sono sempre tantissime le novità in arrivo ogni mese sul catalogo, ma oltre i pregi a volte c’è anche qualche difetto. Si tratta dei “maledetti” codici di errore che non solo fanno perdere tempo, ma potrebbero anche compromettere il momento di relax.

Lanciarsi sul divano, prendere il telecomando e non poter continuare a guardare la serie TV che si stava seguendo fa veramente arrabbiare. In questo articolo abbiamo “collezionato” i codici errore più diffusi e probabili indicando anche qual è il modo più facile e veloce per risolverli. Ovviamente molto dipende dalla situazione e dal dispositivo usato, ma solitamente funziona.

Un altro aspetto da prendere in considerazione è che molte delle soluzioni proposte possono servire anche per risolvere e correggere più codici errori differenti. Quindi può esserti davvero utile dedicare del tempo per dare un’occhiata a questo articolo e prendere nota di qualche consiglio utile e pratico. Così, al prossimo codice errore di Netflix, saprai subito cosa fare senza perdere troppo tempo o comprometterti l’intrattenimento.

Netflix: ecco i codici errore più diffusi e come risolverli

Vediamo insieme i codici errore più diffusi su Netflix e come risolverli in tempi brevi e in modo efficace:

Codice Errore NW-3-6 : identifica un problema di rete verifica subito se la tua connessione è attiva, disattiva eventuali VPN attive oppure ripristina le impostazioni di rete del dispositivo;

: identifica un problema di rete verifica subito se la tua connessione è attiva, disattiva eventuali VPN attive oppure ripristina le impostazioni di rete del dispositivo; Codice Errore 40103 : identifica o la presenza di una VPN attiva o una versione obsoleta dell’app di Netflix quindi disattiva la VPN se si tratta del primo caso o aggiorna l’app se si tratta del secondo;

: identifica o la presenza di una VPN attiva o una versione obsoleta dell’app di Netflix quindi disattiva la VPN se si tratta del primo caso o aggiorna l’app se si tratta del secondo; Codici Errore TVQ-ST-103, TVQ-ST-113, TVQ-ST-115 e TVQ-ST-122 : identifica un possibile problema dei cookie perciò dovresti cancellare i cookie seguendo le istruzioni del dispositivo che stai utilizzando;

: identifica un possibile problema dei cookie perciò dovresti cancellare i cookie seguendo le istruzioni del dispositivo che stai utilizzando; Codice Errore UI-800-3: segnala che le informazioni memorizzate sul dispositivo devono essere aggiornate o un problema di rete ha impedito l’apertura dell’app perciò riavvia il dispositivo, altrimenti, se non risolvi, installa nuovamente l’app.

In alcuni casi la tua app non è più aggiornata. Scopri gli iPhone e gli iPad che non riceveranno più gli aggiornamenti di Netflix.