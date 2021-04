La quota di mercato dei video online di Netflix si sta riducendo. In realtà, questo è solo un riassunto dei due ultimi rapporti pubblicati la scorsa settimana. Ci sono diverse novità, ma andiamo con ordine.

Netflix: che succede?

Il primo rapporto proviene da Parrot Analytics. Secondo la società, nel primo trimestre del 2021, la metà dei contenuti originali digitali oggi proviene da Netflix. Tuttavia, dobbiamo sottolineare che la sua quota di mercato è in calo. Due anni fa, Netflix rappresentava il 64,6% degli originali digitali che il pubblico voleva guardare.

Negli Stati Uniti la tendenza al ribasso è ancora più pronunciata. La piattaforma ha rappresentato solo il 48,1% della domanda di originali digitali, che per la prima volta è scesa al di sotto del 50%. Ciò potrebbe anche essere correlato alla produzione più limitata di Netflix nel primo trimestre di quest’anno, ma non è ancora sufficiente per spiegare la tendenza negli ultimi due anni. Ora, un altro rapporto di Ampere Analysis descrive una situazione simile. La quota di abbonati di Netflix negli Stati Uniti è diminuita del 31% in un anno.

Si tratta dell’inizio della fine?

Dopo aver letto questi due rapporti, potremmo pensare che tutto sia finito per Netflix. Tuttavia, questi numeri rappresentano davvero la situazione reale? Molti hanno pensato che Netflix diventerà il prossimo monopolio tecnologico. Ma la verità è che il servizio non è mai diventato l’unico network di video online utilizzato dalle persone. Google – uno dei veri monopoli – potrebbe monopolizzare il campo di ricerca perché ha accesso a tutte le informazioni rilevanti di cui ha bisogno, di fatto, questo utilizza tutti i tuoi dati di ricerca per fornire risultati sempre migliori, quindi creando prodotti sempre più sofisticati.

Netflix non sarà mai in grado di accedere a tutti i programmi TV o film. In effetti, le categorie di programmi a cui Netflix può accedere stanno diminuendo, poiché l’azienda si sta gradualmente spostando passando da un’azienda tecnologica che distribuisce programmi che le persone amano ad una società di intrattenimento che produce contenuti esclusivi. Ora, infatti è davvero diventata una società di intrattenimento ma allo stesso tempo non può diventare un monopolio. Nessuna azienda può monopolizzare la creatività.

I dati di Parrot e Ampere mostrano che Netflix sta ora affrontando la pressione competitiva di tutti i rivali, inclusi Disney +, HBO Max, Peacock, Apple TV +, Paramount +, Discovery +, Amazon e Hulu e così via. Il numero di utenti che guardano video online non ha precedenti e Netflix non è più l’unica scelta.

