Netflix ha appena ridisegnato gli account Kids per renderli più adatti ai bambini. Il nuovo design è in fase di implementazione nelle app per TV connesse.

Netflix: la UI pensata per i più piccoli

Il colosso dello streaming on demand sta ridisegnando i profili dei suoi bambini per renderli visivamente accattivanti e mostrare in modo più visibile i personaggi più popolari dei programmi per i più piccoli. Potrete vedere il nuovo look in questo articolo (la foto sottostante). Si nota una riga degli spettacoli più visti dai bambini proprio sulla schermata iniziale con i personaggi degli spettacoli che appaiono sopra le caselle del titolo.

La decisione di includere i personaggi è stata quella di aiutare i piccini a riconoscere meglio i loro programmi preferiti, afferma Netflix. “Volevamo rappresentare un titolo nel modo in cui i bambini lo riconoscono maggiormente, attraverso i personaggi“, ha detto a Variety Michelle Parsons, product manager per la divisione Kids del servizio. Aggiunge poi: “Sarà come un bambino che entra nella propria stanza, dove sanno dove si trova ogni pezzo di Lego.“

Affinché uno spettacolo appaia nella riga dei preferiti, un bambino deve guardarlo almeno una volta, secondo TechCrunch. I programmi che compaiono nella riga dei preferiti non saranno solo prodotti da Netflix: di fatto, potranno essere presenti i titoli del catalogo completo della piattaforma. Siete pronti? I vostri figli saranno ancora più felici.

I profili rinnovati sono ora disponibili nelle app TV di Netflix e l’azienda proverà il nuovo design sui dispositivi mobili e tablet nei prossimi mesi. Ci sarà un aggiornamento automatico che colpirà tutti, quindi non temete se non lo vedete ancora: è normale.

