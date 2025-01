Netflix: in Italia arriva "Utente extra con pubblicità"

Netflix ha da poco lanciato una nuova possibilità più economica per chi desidera condividere il proprio abbonamento, avendo sottoscritto il piano con pubblicità. Infatti, se prima non era possibile, ora è attiva l’opzione “Utente extra con pubblicità”. Questo significa che tutti coloro che hanno un piano con annunci potranno ora condividere l’abbonamento con un costo supplementare inferiore rispetto a quello precedente.

Nello specifico, se l’accesso supplementare alla piattaforma per un altro utente non appartenente al nucleo familiare è al costo di 4,99€ al mese, adesso è possibile scegliere il nuovo utente extra con pubblicità a soli 3,99€ al mese. In pratica, è possibile risparmiare 1€ al mese, ma non senza alcune limitazioni rispetto alla formula standard.

Netflix Utente Extra con Pubblicità: quali sono le limitazioni

Ora condividere il proprio abbonamento Netflix con un utente che non fa parte della propria famiglia costa meno. Grazie a Utente extra con pubblicità è possibile pagare un supplemento di 3,99€ al mese, invece di 4,99€ al mese per la versione standard senza annunci. Questa formula però include una serie di limitazioni:

è possibile guardare contenuti in streaming su un solo dispositivo alla volta;

alla volta; il numero di download è limitato a 15 download al mese ;

; la qualità video è limitata a 1080p in Full HD ;

; non è attivabile l’audio spaziale ;

; l’utente extra ha a disposizione un solo profilo che non può essere configurato come profilo per i bambini;

che non può essere configurato come profilo per i bambini; la visione è interrotta da brevi pubblicità.

Grazie a questa nuova opzione, Netflix permette a un utente extra di accedere ai contenuti al di fuori del nucleo familiare a un prezzo inferiore rispetto all’opzione standard senza pubblicità. Vediamo quindi quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’utente extra con pubblicità.

Vantaggi : costo inferiore; accesso all’intero catalogo Netflix con alcune limitazioni.

: Svantaggi : presenza di annunci pubblicitari durante la visione; alcune restrizioni su qualità video e funzionalità.

:

Questa mossa si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti nel settore dello streaming rappresentando un cambiamento significativo nelle sue strategie. Sarà interessante osservare come reagiranno gli utenti italiani e quale impatto avrà sui numeri di Netflix nei prossimi mesi.