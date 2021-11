Netflix Games: finalmente disponibile su iPhone e iPad

Netflix Games è disponibile su iPhone e iPad; i videogames utilizzano il sistema di pagamento in-app di Apple, anche se l'app Netflix principale non lo permette.

Netflix Games: come funziona su iOS?

Il colosso dello streaming on demand ha appena introdotto il suo nuovo servizio di gioco a tutti gli abbonati su Android, ma ora è ufficialmente arrivato su iOS. Il servizio offre agli utenti l'accesso a una selezione limitata di giochi per dispositivi mobili senza pubblicità o acquisti in-app.

Un tweet del giornalista di Bloomberg Mark Gurman conferma che i cinque giochi di lancio sono già disponibili come download individuali dall'App Store. Questi includono Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Teeter (Up) e Card Blast. Solo Hextech Mayhem: A League of Legends Story costerà 10 dollari su Switch e PC sarà gratuito per gli abbonati alla piattaforma.

C'è stata qualche preoccupazione per il lancio di Netflix Games su iOS, in particolare a causa delle politiche dell'App Store di Apple che hanno ostacolato altre piattaforme e servizi di gioco (leggasi “Epic Games”). Il criterio in genere impedisce ai software di terze parti di fungere da vetrine per le app.

Secondo il tweet di @NetflixGeeked, fra poche ore scopriremo come Netflix regolerà la sua app principale e se questa fungerà da hub di gioco all-in-one come fa su Android, dove gli utenti possono selezionare i giochi per poi scaricarli dal Play Store.

Altre piattaforme di cloud gaming, come Microsoft xCloud, Nvidia Geforce Now, Google Stadia e Facebook Gaming, hanno faticato a trovare piede su iOS a causa delle esigenti restrizioni delle politiche della mela.

Tutte queste piattaforme hanno tentato di eludere le rigide regole del colosso di Cupertino, ma questo ovviamente non fornisce la migliore esperienza di gioco.

Netflix Games is coming to iOS! Starting tomorrow, you can access Netflix Games through the Netflix app on any mobile device, anywhere in the world. pic.twitter.com/LoHYFi4xBX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021

Tuttavia, potrebbe esserci un precedente, per la fortuna del servizio di streaming video. Nelle e-mail interne scoperte a maggio, Apple ha esaminato possibili concessioni relative ad app di terze parti che offrono acquisti in-app e diversi incentivi che potrebbero interessare la piattaforma.

Secondo quanto riferito, si diceva che Netflix volesse vendere abbonamenti all'interno della sua app in modo da poter guadagnare una parte dei soldi. Se Apple tratterà la compagnia come un caso speciale allora, potrebbe consentire tutto questo.

Su Bloomberg, Gurman osserva che i giocatori che avviano le app di Netflix Games individualmente senza un account vengono invitati a registrarsi a Netflix utilizzando il sistema in-app di Apple. Se qualcuno lo fa, l'OEM di Cupertino riceve una commissione del 30% dei pagamenti per il primo anno, quindi il 15% di ogni pagamento successivo.