Netflix Games: un'app dedicata sul Play Store, ma su iOS?

Secondo quanto riferito, Netflix renderà disponibili i giochi tramite un'applicazione dedicata sul Google Play Store; su iOS invece, sta ancora lavorando ad una soluzione. Di fatto, le rigide politiche dell'App Store impediscono ai software di terze parti di funzionare come hub di gioco all-in-one.

Netflix Games vuole aggredire il mercato dei giochi da mobile

All'inizio di questo mese, Netflix è ufficialmente entrata nel mondo del gaming lanciando un servizio di giochi per dispositivi mobili per gli utenti Android. Mentre la compag nia afferma che sta lavorando ad una iterazione iOS del servizio, il reporter tecnico di Bloomberg Mark Gurman afferma che le politiche dell'App Store di Apple impediranno a Netflix di rendere disponibili i giochi dalla sua app.

Di fatto, Apple impedisce ai software di terze parti di funzionare come hub per i giochi, il che è diventato un punto di contesa con i servizi di cloud gaming come Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now e Google Stadia. I servizi di cloud gaming possono aggirare questo problema solo offrendo i loro giochi tramite una versione Web, proprio come ha già fatto Facebook.

Secondo l'ultima newsletter di Power On di Gurman, la piattaforma di video in streaming aggirerà in punta di piedi le regole di Apple rendendo i suoi giochi disponibili tramite l'App Store. Ciò significa che i videogames non saranno scaricabili o riproducibili dall'app Netflix: potrete avviarli solo da lì. Il servizio attualmente funziona in questo modo su Android; i giochi sono ordinatamente confezionati in una scheda dedicata presente sull'app Netflix, ma vengono scaricati singolarmente dal Google Play Store.

🎮📱 Let the Games Begin📱🎮



Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.



It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021

Sebbene questa configurazione vada bene, non è di certo l'ideale per un servizio di gaming all-in-one. Gli utenti dovrebbero essere in grado di scaricare e giocare all'interno della piattaforma stessa. Ecco perché Gurman prevede che Netflix alla fine porterà i suoi giochi nel cloud. Ancora una volta, questo funzionerebbe bene per Android, ma le politiche di Apple rendono quasi impossibile la prosperità del cloud gaming, costringendo le compagnie terze ad accontentarsi di misere app web.

Se e quando Netflix deciderà di abbracciare il cloud gaming, non è chiaro cosa accadrà sul software di proprietà Apple.

“Apple dovrà cambiare le sue regole o concedere a Netflix un'esenzione“, afferma Gurman. “Ciò lascia il successo finale del servizio di Netflix nelle mani di Apple, un partner di lunga data ma anche un rivale in forte crescita“.