Netflix Games: DISPONIBILI su Android, scaricateli ORA

Finalmente Netflix Games è disponibile in tutto il mondo su device mobili Android; la notizia è appena apparsa sul blog ufficiale dell'azienda.

Netflix Games: ecco i titoli disponibili

All'inizio di quest'anno, Netflix ha annunciato che sarebbe entrata nel mercato dei giochi mobili e ha iniziato a testare i primi videogames in Polonia ad agosto; notiamo che due titoli sono basati sulla serie originale Stranger Things. Oggi però, ha lanciato cinque giochi per device mobili esclusivamente per i membri utilizzatori del servizio.

Potete scaricare questi videogames dal Google Play Store su Android e i giochi verranno visualizzati all'interno dell'applicazione di Netflix, precisamente all'interno di una riga dedicata. Altresì, troverete anche un modo facile per selezionare qualsiasi gioco per scaricarlo direttamente dal negozio virtuale di BigG.

Di cosa avete bisogno per giocare a questi videogames? Semplice: di uno smartphone Android, di un abbonamento alla piattaforma e… di un po' di tempo libero per divertirvi in maniera spensierata.

La società ha anche affermato che non ci sono pubblicità, costi aggiuntivi e acquisti in-app. Ecco i videogiochi pronti al download:

Stranger Things: 1984 (BonusXP);

Stranger Things 3: Il gioco (BonusXP);

Cerchi da tiro (Frosty Pop);

Card Blast (Amuzo & Rogue Games);

Teeter Up (Frosty Pop).

Netflix afferma di voler creare una libreria di giochi che soddisfi le esigenze di tutti. Questi titoli sono solo per adulti, quindi non funzionano sui profili per bambini. La società ha affermato che prevede di distribuire giochi scaricabili anche per gli utenti iOS nei prossimi mesi.