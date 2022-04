Netflix: anteprima dei contenuti in arrivo a maggio 2022

Netflix è inarrestabile e anche questo mese di aprile ha già anticipato, in un recentissimo annuncio, molti dei contenuti in programma per maggio 2022. Il prossimo mese sarà davvero entusiasmante, un po' come tutti gli altri.

Infatti, il colosso statunitense dello streaming on demand sta puntando molto su film e serie TV da proporre ai suoi abbonati. Ciò è dovuto anche ai recenti aumenti di Netflix, dovuti ai costanti investimenti per permettere una varietà di contenuti importante ai suoi utenti.

Vediamo quindi tutti i film e le serie TV che Netflix ha in programma di far uscire durante tutto il mese di maggio 2022. Ovviamente si tratta di un'anteprima che vi presentiamo a metà aprile. Perciò non ha la pretesa di essere una lista esaustiva in quanto diverse altre novità potranno essere aggiunte in corsa prima della fine di questo mese.

Netflix: serie TV annunciate per maggio 2022

Vediamo quindi quali sono le serie TV che Netflix aggiungerà al suo catalogo a maggio 2022. Come sempre saremo inondati da tantissime novità, ma anche da sequel che non vediamo l'ora di vedere per proseguire le avvincenti storie:

Summertime , stagione 3 in uscita il 4 maggio 2022

, stagione 3 in uscita il 4 maggio 2022 El marginal , stagione 5 in uscita il 4 maggio 2022

, stagione 5 in uscita il 4 maggio 2022 Il Pentavirato , in uscita il 5 maggio 2022

, in uscita il 5 maggio 2022 Clark , in uscita il 5 maggio 2022

, in uscita il 5 maggio 2022 The Sound of Magic , in uscita il 6 maggio

, in uscita il 6 maggio 42 giorni nell’oscurità , in uscita l'11 maggio

, in uscita l'11 maggio 13 maggio , in uscita l'11 maggio

, in uscita l'11 maggio Avvocato di difesa , in uscita l'11 maggio

, in uscita l'11 maggio Vampire in the Garden , in uscita il 16 maggio

, in uscita il 16 maggio The Future Diary , stagione 2 in uscita il 17 maggio

, stagione 2 in uscita il 17 maggio Ghost in the Shell: SAC 2045 , stagione 2 in uscita il 23 maggio

, stagione 2 in uscita il 23 maggio Date da mangiare a Phil , stagione 5 in uscita il 25 maggio

, stagione 5 in uscita il 25 maggio Stranger Things , stagione 4 Volume 1 in uscita il 27 maggio

, stagione 4 Volume 1 in uscita il 27 maggio DI4RI, data da definire

Film in arrivo a maggio 2022

Ora, invece, concentriamoci sui film che Netflix aggiungerà al suo catalogo a maggio 2022. Tra produzioni originali e colossal formidabili, siamo sicuri che non ci annoieremo nemmeno il mese prossimo: