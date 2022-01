Netflix: tutti i Film e le Serie TV in arrivo entro la fine di gennaio 2022

Netflix come sempre non delude mai. Infatti, anche se mancano solo poche settimane alla fine del mese, ha già in programma un ricco palinsesto di contenuti da aggiungere al catalogo disponibile. Scopriamo, quindi, tutti i film e le serie TV che arriveranno da oggi fino al 30 gennaio 2022 sulla piattaforma del colosso dello streaming on demand.

Netflix: nuovi arrivi fino al 30 gennaio 2022

Nuovi arrivi sono in programma su Netflix da qui al 30 gennaio 2022. Novità incredibili tra cui nuove serie TV, stagioni tanto attese dai fan insieme anche a film mozzafiato. Scopriamo insieme cosa dobbiamo aspettarci da queste ultime settimane che anticipano la fine del mese.

Ozark stagione 4 parte 1 è in arrivo il 21 gennaio 2021. Una serie TV che ha riscontrato un ottimo successo dalla sua uscita su Netflix. Si tratta di un thriller ben realizzato, a tratti cupo e inquietante. Insomma, da tenere incollati alla poltrona tutti coloro che decidono di vedere questo titolo. Ecco la trama ufficiale:

La libertà dal cartello sembra a portata di mano, ma l'incrinarsi dei legami familiari potrebbe portare i Byrde alla definitiva rovina.

Monaco: sull'orlo della guerra è un film in arrivo su Netflix venerdì 21 gennaio 2022. Ecco la trama ufficiale:

Alla tesa Conferenza di Monaco del 1938, ex amici che ora lavorano per governi in opposizione diventano loro malgrado spie allo scopo di svelare un segreto nazista.

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra stagione 1 è in arrivo il 28 gennaio 2022. Si tratta di una serie TV che non solo terrà alta la suspense degli spettatori, ma unirà anche umorismo inglese e anticonformismo in modo magistrale. Ecco la trama ufficiale:

Mescolando vino, pillole, ricette al forno e una fervida immaginazione, Anna diventa ossessionata da un vicino di casa attraente e assiste a un omicidio. O forse no?

Venne dal freddo stagione 1 in arrivo il 28 gennaio 2022. Si tratta di una nuova serie TV Netflix di fantascienza dove non mancherà azione e suspense. Scopriamo la trama ufficiale di questo nuovo contenuto in arrivo sulla piattaforma del colosso dello streaming on demand americano: