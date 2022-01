Netflix: tantissimi film e serie TV in arrivo in esclusiva questo mese

Netflix ha in serbo un inizio anno davvero esplosivo e carico di novità. Non crederete ai vostri occhi, ma in programma per questo mese ci sono tantissimi film, serie TV, documentari e reality show davvero incredibili. Settimane ricche di contenuti, uno migliore dell'altro e, soprattutto, tanti titoli super attesi dai fan. Scopriamo insieme tutte le uscite in programma per gennaio 2022, in esclusiva su Netflix.

Tutte le serie TV in arrivo su Netflix questo mese

L'elenco che riguarda le serie TV in arrivo su Netflix è molto fitto. Sono davvero tante e ce n'è per tutti i gusti. Un concentrato di intrattenimento che vi farà compagnia lungo tutto gennaio 2022. Non saprete davvero quale titolo guardare prima. Ecco quali saranno i contenuti e la data di uscita:

Incastrati (1 gennaio)

Rebelde (5 gennaio)

The Club (6 gennaio, parte 2)

Undercover (10 gennaio, stagione 3)

The Journalist (13 gennaio)

After Life(14 gennaio, stagione 3)

Archive 81 (14 gennaio)

Yeh Kaali Kaali Ankhein (14 gennaio)

On Becoming a God in Central Florida (15 gennaio)

L’alta stagione (21 gennaio)

Ozark (21 gennaio, stagione 4 – prima parte)

Summer Heat (21 gennaio)

Snowpiercer (25 gennaio)

Chosen (26 gennaio)

All of us are dead (28 gennaio, stagione 3)

Feria – La luce più oscura (28 gennaio)

La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra (28 gennaio)

Venne dal freddo (28 gennaio)

Bulgasal: Anime immortali, episodi settimanali (29 gennaio)

Film in uscita a gennaio 2022

Vediamo ora tutti i film in uscita a gennaio 2022. Alcuni sono già disponibili dal primo giorno del mese. Anche in questo caso vi proponiamo l'elenco completo in ordine cronologico con la data in cui saranno disponibili a catalogo:

Alba generosa (1 gennaio)

Amami… e non giocare (1 gennaio)

Amici come prima (1 gennaio)

Beware of children (1 gennaio)

Circulez y a rien à voir! (1 gennaio)

Come un gatto in tangenziale (1 gennaio)

Comfort and joy (1 gennaio)

Convoy (1 gennaio)

Così come sei (1 gennaio)

Der Versprechen (1 gennaio)

Dernier atout (1 gennaio)

Dont’ bother to knock (1 gennaio)

Dulcima (1 gennaio)

Edoardo e Carolina (1 gennaio)

Elles n’oublient jamais (1 gennaio)

Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d’amour… (1 gennaio)

Entertaining Mr. Sloane (1 gennaio)

Luci nella notte (1 gennaio)

Frankenstein 1990 (1 gennaio)

Le frère du guerrier (1 gennaio)

Ghost ship (1 gennaio)

Gli aquiloni non muoiono in cielo (1 gennaio)

Halfway house (1 gennaio)

Lassù qualcuno mi attende (1 gennaio)

Hue and Cry (1 gennaio)

Il grande perdono (1 gennaio)

Intruder (1 gennaio)

It’s All Over Town (1 gennaio)

L’estate prossima (1 gennaio)

La fiancée qui venait du froid (1 gennaio)

Le Cœur à l’ouvrage (1 gennaio)

Le Cousin (1 gennaio)

Non tirate il diavolo per la coda (1 gennaio)

Bad Boys for Life (3 gennaio)

4 metà (5 gennaio)

Doctor Sleep (5 gennaio)

Motherless Brooklyn – I segreti di una città (5 gennaio)

El páramo (6 gennaio)

Uncle Drew (6 gennaio)

Classe Z (7 gennaio)

Mother/Android (7 gennaio)

Puoi baciare lo sposo (7 gennaio)

Una festa esagerata (7 gennaio)

I Magnifici 7 (10 gennaio)

Jak pokochałam gangstera (12 gennaio)

Brazen (13 gennaio)

Photocopier (13 gennaio)

Bad Teacher – Una cattiva maestra (14 gennaio)

El Comediante (14 gennaio)

La scuola serale (15 gennaio)

The Royal Treatment (20 gennaio

Messaggi e segreti (20 gennaio)

Amandla (21 gennaio)

Il violino di mio padre (21 gennaio)

Monaco – Sull’orlo della guerra (21 gennaio)

Colpo da 500 milioni alla National Bank (22 gennaio)

Connecting Rooms (22 gennaio)

Un priore per Scotland Yard (22 gennaio)

Terra Amata (22 gennaio)

Debout les crabes, la mer monte ! (22 gennaio)

Discesa all’inferno (22 gennaio)

France société anonyme (22 gennaio)

Heart of the Matter (22 gennaio)

I Am a Dancer (22 gennaio)

L'Education Amoureuse de Valentin (22 gennaio)

Nudi alla meta (22 gennaio)

I’ve Gotta Horse (22 gennaio)

Il cranio e il corvo (22 gennaio)

Il diplomatico e l’avventuriero (22 gennaio)

L’Entente cordiale (22 gennaio)

La belva scatenata (22 gennaio)

La Galette du roi (22 gennaio)

Mood Indigo – La schiuma dei giorni (22 gennaio)

La sourìre (22 gennaio)

Le frères Soeur (22 gennaio)

Mimì (22 gennaio)

Moonraker (22 gennaio)

Night Boat to Dublin (22 gennaio)

Not Now, Comrade (22 gennaio)

Odette (22 gennaio)

Painted Boats (22 gennaio)

Penny Paradise (22 gennaio)

Quelqu’un de bien (22 gennaio)

The Silent Invasion (22 gennaio)

Uomini d’argento (22 gennaio)

Sparrows Can’t Sing (22 gennaio)

The Square Ring (22 gennaio)

La lunga mano (22 gennaio)

The Siege of Pinchgut (22 gennaio)

Tout doit disparaître (22 gennaio)

Twice Round the Daffodils (22 gennaio)

Unearthly Stranger (22 gennaio)

You Made Me Love You (22 gennaio)

Young Wives’ Tale (22 gennaio)

Marilyn ha gli occhi neri (26 gennaio)

Home Team (28 gennaio)

Le cascate (29 gennaio)

Film e serie TV d'animazione in uscita a gennaio 2022 su Netflix

Scopriamo ora tutti i film e le serie TV d'animazione che usciranno a gennaio 2022 su Netflix. Non solo ci sono contenuti dedicati ai bambini e a tutta la famiglia, ma anche attesissime serie TV anime:

Action Pack (4 gennaio – per bambini)

DOTA – Dragon’s Blood (6 gennaio, secondo libro – serie TV anime)

Johnny Test (7 gennaio, stagione 2 – per bambini)

Shaman King (13 gennaio, stagione 3 – serie TV anime)

The House (14 gennaio)

Riverdance: The Animated Adventure (14 gennaio – per bambini)

Mighty Express: Train Trouble (18 gennaio – per bambini)

Lay Lay: Un’amica magica (21 gennaio – per bambini)

Ada Twist, Scientist, seconda stagione (25 gennaio – per bambini)

Angry Birds: Summer Madness (28 gennaio – per bambini)

The Orbital Children (28 gennaio – serie TV anime)

Documentari e reality show

Concludiamo la rassegna dei contenuti in arrivo a gennaio 2022 su Netflix con l'elenco completo dei documentari, delle docuserie e dei reality show: