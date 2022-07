Netflix: film e serie TV in arrivo ad agosto 2022

Anche se per Netflix questo non è il miglior periodo in assoluto, viste le difficoltà che sta affrontando per la concorrenza e le nuove politiche interne, il prossimo mese promette molto bene in termini di contenuti in arrivo.

Infatti, pare proprio che agosto sarà ricco di novità. Film, serie TV e docuserie nuove non mancheranno di certo e arricchiranno un catalogo già carico di contenuti. Perciò tutti gli abbonati a questo servizio potranno dirsi soddisfatti.

Netflix ha in programma di aggiungere tantissimi nuovi titoli. In questo modo nessuno potrà dire di non aver nulla da vedere che soddisfi i suoi gusti. C’è solo l’imbarazzo della scelta per vivere un intrattenimento comodo e unico.

Netflix: tutti i contenuti in arrivo ad agosto 2022

Non ci resta quindi che scoprire tutti i contenuti che Netflix introdurrà ad agosto 2022. Lungo tutto il mese in arrivo non mancheranno film e serie TV originali, ma anche titoli famosi che sapranno tenerci incollati davanti allo schermo. Ecco l’elenco in anteprima delle Serie TV:

4 agosto 2022 Kakegurui Twin

4 agosto 2022 Robo-fratelli super giganti

5 agosto 2022 The Sandman

10 agosto 2022 Locke & Key (stagione 3)

10 agosto 2022 Instant Dream Home – Case da trasformare

10 agosto 2022 Indian Matchmaking

12 agosto 2022 Non ho mai… (stagione 3)

12 agosto 2022 Tekken: Bloodline

17 agosto 2022 Chi scherza col fuoco

23 agosto 2022 Chad and JT Go Deep

24 agosto 2022 Lost Ollie (miniserie)

24 agosto 2022 Mo

24 agosto 2022 Selling The OC

Ora che abbiamo visto insieme tutte le serie TV, scopriamo quali sono i film in arrivo su Netflix lungo tutto il mese di agosto 2022. Ce n’è per tutti i gusti. Dai film romantici, per chi vuole emozionarsi, a quelli ricchi di azione e perfino spaventosi:

4 agosto 2022 La stagione dei matrimoni

5 agosto 2022 Carter

10 agosto 2022 Los ladrones: l’ultima grande rapina

12 agosto 2022 Day Shift – A caccia di vampiri

12 agosto 2022 13: Il musical

17 agosto 2022 Royalteen – L’erede

17 agosto 2022 Linee parallele

26 agosto 2022 Me Time

Insomma, anche per il prossimo mese tutto è pronto per rendere il nostro intrattenimento davvero fantastico. Nell’attesa possiamo vedere i titoli che ci mancano di quei film e serie TV usciti su Netflix a luglio 2022.

