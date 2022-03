Netflix consentirà la condivisione degli account

La svolta. Secondo fonti ufficiali Netflix sarebbe al lavoro per introdurre una nuova funzionalità che sarà molto apprezzata da tutti gli abbonati. In pratica, il pioniere dello streaming in futuro consentirà di condividere gli account al di fuori della cerchia familiare che abita sotto lo stesso tetto.

Non solo teoria, ma anche pratica. Infatti Netflix, stando a quanto ha dichiarato, sarebbe già ai test di questa nuova opzione. Attualmente i Paesi oggetto di questa prova tecnica sono Cile, Costa Rica e Perù. In sostanza, gli iscritti al servizio possono aggiungere fino a due persone extra ai piani standard e premium.

Ovviamente, il colosso dello streaming, ha pensato questa novità non senza una rimodulazione dei suoi piani. Infatti, con ogni probabilità, sarà possibile decidere di allargare la cerchia dei membri con accesso al proprio account Netflix solo facendo fronte a un costo aggiuntivo di cui per l'Italia, al momento, non conosciamo l'importo.

Netflix permetterà la condivisione degli account

Nell'ultimo anno Netflix ha lavorato per consentire ai membri che condividono l'account al di fuori della propria famiglia di farlo in modo facile, sicuro e, soprattutto, legale. Pagando un po' di più il piano sottoscritto, avranno la possibilità quindi di aggiungere fino a un massimo di due persone in più. Il motivo di questa decisione è stato spiegato chiaramente dal colosso dello streaming on demand nella nota ufficiale pubblicata mercoledì 16 marzo:

Abbiamo sempre reso facile per le persone che vivono insieme condividere il proprio account Netflix, con funzionalità come profili separati e più stream nei nostri piani Standard e Premium. Sebbene siano stati estremamente popolari, hanno anche creato una certa confusione su quando e come condividere Netflix. Di conseguenza, gli account vengono condivisi tra le famiglie, con un impatto sulla nostra capacità di investire in nuovi fantastici film e TV per i nostri membri.

I costi di questa nuova funzionalità

Come dicevamo all'inizio di questo articolo, Netflix sta testando questa nuova funzionalità in tre Paesi: Cile, Costa Rica e Perù. Ovviamente, per avviare i test ha anche dovuto apportare alcune modifiche ai piani di abbonamento, formulando quindi una rimodulazione sui costi per chi vuole accedere a questa nuova possibilità. Ecco i prezzi rimodulati per chi vuole aggiungere un membro extra al suo piano sottoscritto:

I membri dei nostri piani Standard e Premium potranno aggiungere account secondari per un massimo di due persone con cui non convivono – ciascuno con il proprio profilo, consigli personalizzati, login e password – a un prezzo inferiore: 2.380 CLP in Cile, 2,99 USD in Costa Rica e 7,9 PEN in Perù.

Netflix ha in serbo anche un'altra novità

Comunque le novità in casa Netflix non sono finite. Infatti la società ha annunciato di essere al lavoro anche per aggiungere la possibilità di trasferire le informazioni del proprio profilo su un nuovo account o un account secondario. Ciò permetterà quindi all'utente di conservare dati importanti come la cronologia delle visualizzazioni, i consigli personalizzati e le valutazioni. Ecco l'annuncio del colosso dello streaming:

I membri dei nostri piani Basic, Standard e Premium possono consentire alle persone che condividono il proprio account di trasferire le informazioni del profilo su un nuovo account o su un account secondario di Membro extra, mantenendo la cronologia di visualizzazione, il mio elenco e raccomandazioni personalizzate.

Insomma, Netflix è pronto a introdurre due novità davvero interessanti per tutti i suoi abbonati. Chissà come verranno accolte in Italia, ma soprattutto ci chiediamo se la possibilità di aggiungere membri extra a un costo aggiuntivo sortirà l'effetto voluto dalla piattaforma. Nondimeno, la società ha fatto una promessa: