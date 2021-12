Netflix: per fine anno tante serie spariranno dal catalogo

Segnatevi questa data, abbonati Netflix, perché da quel giorno niente sarà più come prima. Il momento che nessuno avrebbe mai voluto vivere sta per arrivare e sarà una terribile “strage”. È dal 2018 che non succedeva una cosa simile all'interno del catalogo sempre rinnovato da contenuti proposti e aggiunti regolarmente dal colosso statunitense. Tuttavia, come si sa, c'è chi viene e c'è chi va. Infatti, prima della fine dell'anno saranno molte le serie TV che abbandoneranno Netflix. Tra questi titoli ce ne sono di davvero cult. Lasceranno questa piattaforma per raggiungerne altre. La principale sarà Disney+ che, allo scadere, ne ha comprato i diritti. Scopriamo insieme i titoli che saranno cancellati entro il 31 dicembre 2021.

Netflix il 31 dicembre cancellerà tantissime serie TV cult

Un giorno nero per gli abbonati Netflix che oggi scopriranno quali saranno le serie TV che la società cancellerà il 31 dicembre 2021. Nel caso vogliate darle un addio prima che lascino per sempre il catalogo dovrete sbrigarvi a guardarle tutte, sempre se ci riuscirete. Anche perché l'elenco è davvero nutrito non solo per quantità, ma anche per qualità di titoli.

Prima di concentrarci sull'elenco completo delle serie TV che lasceranno la piattaforma, cerchiamo di rispondere alla domanda che molti si staranno facendo in questo momento: perché Netflix ha deciso di cancellare questi titoli? Prima di tutto chiariamo che questa volta non sembra proprio essere volontà del colosso dello streaming. Al contrario, passeranno a quelle piattaforme che ne hanno acquistato i diritti, oppure che li detengono ufficialmente e che, quindi, hanno deciso di volerne l'esclusività. È questo, ad esempio, il caso di Disney+ che sta cercando di farsi strada e nuovi abbonati in questo settore.

Ma ora passiamo all'elenco completo delle serie TV che Netflix cancellerà dal suo catalogo il 31 dicembre 2021:

24

Boris

Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist: Brotherhood

How I Met Your Mother

I Griffin

La tregua

Littlest Pet Shop: un mondo tutto nostro

Modern Family

New Girl

No Game No Life

Oddbods

Prison Break

Sons of Anarchy

Space Battleship Yamato 2199

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online

Toradora

Transformers Prime

Vexed

Young Justice

Sappiate che non sarà finita qui, infatti Netflix pare avere altre serie TV da dover eliminare nelle settimane successive al 31 dicembre 2021. Quindi con l'anno nuovo ci saranno altrettante novità. Tra queste, una positiva è che Netflix aggiungerà altri contenuti davvero incredibili nel 2022.