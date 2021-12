Netflix anticipa già le uscite in programma per il 2022

Netflix continua a crescere e anche per l'anno 2022 ha in serbo tantissime sorprese fatte di titoli eccezionali e imperdibili. Non potrebbe fare diversamente il colosso dello streaming on demand vista la costante richiesta da parte degli utenti e una concorrenza ormai spietata del settore. Con largo anticipo quindi scopriamo insieme quali sono i contenuti più caldi ed entusiasmanti, tra le serie TV, in uscita per il 2022.

Netflix continua a sorprendere con tante serie TV in arrivo nel 2022

La piattaforma di streaming on demand più apprezzata di sempre continua a sorprendere non solo i suoi abbonati, ma anche chi sta seriamente pensando di entrare tra i suoi adepti. Infatti, oltre alla lista dei contenuti in arrivo a dicembre, ora abbiamo disponibile anche quella delle serie TV che usciranno con l'anno nuovo. Quelle in programma per i primi due mesi del 2022 sono davvero incredibili. In ordine cronologico scopriamole in anticipo insieme alla loro data, se Netflix l'ha già rivelata.

Iniziamo subito con Archive 81 che arriverà su Netflix il 14 gennaio 2022. Cosa sarà accaduto a Melody? È la domanda che tutti gli spettatori si faranno guardando questa serie TV in cui il protagonista, Dan Turner, in qualità di archivista, accetterà di restaurare alcune videocassette del 1994 legate a eventi successi all'interno di una pericolosa setta.

In From the Cold è invece la serie TV i cui episodi saranno disponibili dal 28 gennaio 2022. Una vacanza in Europa rovinata dalla CIA e da un'indagine che travolgerà questa madre single e sua figlia, risvegliando un passato alquanto oscuro da spia russa, esperimento del KGB.

Rasing Dion invece arriverà il 1° febbraio 2022 con la sua seconda stagione. Una lunga attesa che finalmente sarà sedata quella dei fan di questa serie TV che racconta di Dion, un figlio con capacità soprannaturali. Due anni dopo dagli eventi della prima stagione, Dion incontrerà Brayden, altro giovane particolare, con il quale nascerà un'amicizia.

Infine, il 25 febbraio 2022 arriverà la serie TV più attesa dell'anno nuovo, Vikings: Valhalla. Narra la storia di Leif Eriksson e di sua sorella Freydis Eriksdotter, due esploratori che non avranno vita facile.

Le serie TV programmate per tutto il 2022 ancora senza data

Restano poi tutte le altre serie TV ancora senza data di uscita, ma in programma per tutto il 2022, che Netflix ha elencato in un post pubblicato su Instagram. Ecco la lista completa ad oggi conosciuta: