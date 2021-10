Netflix: ecco come classificherà i suoi show più popolari

Netflix sta cambiando il modo in cui classifica i suoi titoli più popolari. Le ore visualizzate “saranno un indicatore leggermente migliore del successo complessivo dei nostri titoli“, a quanto si legge.

Netflix: ecco come verranno valutate le classifiche

Il colosso dello streaming on demand cambierà le metriche rivolte al pubblico che utilizza per classificare i titoli più popolari sulla piattaforma; questo ha annunciato la società nella giornata di ieri.

In passato, la compagnia aveva classificato i titoli in base al completamento di almeno due minuti di un film o di un programma televisivo nei suoi primi 28 giorni di servizio. Recentemente invece, l'azienda ha pubblicato classifiche in base al numero totale di ore di visione di un film o di uno show.

C'è una certa differenza nelle classifiche […] ma pensiamo che il coinvolgimento misurato dalle ore visualizzate sia un indicatore leggermente migliore del successo complessivo dei nostri titoli e della soddisfazione dei membri. Corrisponde anche al modo in cui i servizi esterni misurano la visione della TV e attribuiscono il giusto credito alla ripetizione della visione”.

Il cambiamento non solo sposterà uno dei suoi principali sistemi di classificazione pubblica dagli spettatori alle ore visualizzate, ma dovrebbe, in teoria, rendere i suoi elenchi un po' più facili da capire. Mentre Netflix tiene traccia internamente di cose come il completamento dei suoi titoli, la metrica dei 2 minuti era confusa e aveva il potenziale per rappresentare in modo errato il vero successo di una serie o di un film.

Inoltre, la società ha affermato:

Inizieremo a rilasciare le metriche sui titoli più regolarmente al di fuori del nostro rapporto sugli utili, in modo che i nostri membri e l'industria possano misurare meglio il successo nel mondo dello streaming.

La trasparenza sulle cifre dello streaming – e l'accuratezza con cui i servizi tengono traccia dei loro titoli – è stata richiesta dalle figure del settore che affermano che i servizi di streaming non sono sinceri riguardo alle metriche di successo, complicando tutto, dai pagamenti del cast a quelli della troupe, alle trattative contrattuali.

Il co-CEO e chief content officer di Netflix Ted Sarandos, il mese scorso al CodeCon ha condiviso le classifiche dei migliori titoli di Netflix in base sia alla metrica di 2 minuti che alle ore di visualizzazione e, con un confronto fianco a fianco, ha dimostrato che, sebbene la sovrapposizione fosse certamente visibile — i parametri differenti hanno cambiato notevolmente gli elenchi

Quello che è certo è che secondo molti dei suoi parametri, il dramma coreano Squid Game è stato un enorme successo sulla piattaforma. Citando documenti interni, Bloomberg ha riferito la scorsa settimana che la società ha stimato che “l'89% delle persone che hanno iniziato lo spettacolo ha guardato almeno 75 minuti (più di un episodio) e il 66% degli spettatori, o 87 milioni di persone, ha finito la serie nel primi 23 giorni”.