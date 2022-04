Netflix corre ai ripari per il pesante calo degli abbonati

Purtroppo per Netflix questo non è un buon periodo, ma le conseguenze di queste difficoltà si stanno riversando anche sugli utenti che pagano mensilmente il suo servizio. Infatti, il colosso dello streaming on demand, per far fronte al pesante calo di abbonati, ha deciso di correre ai ripari.

Netflix ha perciò pensato bene di recuperare questo stallo studiando le mosse che potranno aiutare la società a tirare su la testa nel più breve tempo possibile. Tuttavia, non arrivano notizie rassicuranti in merito e che potrebbero deludere molti.

Forse Netflix sta pensando a un altro aumento? L’ipotesi potrebbe essere tra le più probabili, ma crediamo fortemente che anche l’azienda pensi non sia la scelta migliore per ora. Ecco allora che sono già state avviate alcune procedure.

Da una parte le conseguenze di queste decisioni al momento risulteranno indolore, ma dall’altra, nel prossimo futuro, si pagheranno col tempo. Scopriamo insieme cosa ha in mente il colosso statunitense e cosa già sta facendo per superare la crisi nera che lo sta colpendo.

Netflix sta cancellando numerosi spettacoli

La situazione di Netflix è tutt’altro che rosea. All’inizio di questo mese, come riferisce la nota testata giornalistica inglese Mirror, ha perso più di 200.000 abbonati. Inoltre, la società prevede che a giugno dovrà affrontare ancora perdite di altri milioni di iscritti.

Perciò, per far fronte al problema e alle previsioni infauste, Netflix ha deciso di cancellare numerosi spettacoli in fase di sviluppo tra film e serie TV. Questa scelta, secondo quanto dichiarato da alcune fonti interne, permetterà alla società di recuperare in parte le entrate mensili perse e che perderà.

Inoltre, diversi cambiamenti stanno rivoluzionando anche il reparto di animazione dell’azienda che sembra essere stato il più colpito. Perciò sembra proprio che Netflix abbia apportato modifiche importanti anche nel personale. Ad esempio per The Twits si è deciso di produrre un lungometraggio piuttosto che una serie di animazione.

Al momento, queste decisioni non avranno ripercussioni immediate, ma nel lungo periodo potrebbero causare un importante calo sulle novità in arrivo i prossimi mesi. Ciò comporterà una diminuzione della varietà di titoli disponibili a catalogo Netflix.

Intanto, però, per chi è abbonato, Netflix prevede l’arrivo di tante novità per il mese di maggio 2022. Godiamocele intanto che siamo in tempo, con la speranza che non arrivino a breve ulteriori aumenti sui piani di abbonamento.