Netflix: ecco i contenuti in arrivo a marzo 2022

Netflix non delude mai i suoi abbonati e, come ogni mese, ha sempre in serbo tantissime novità per rendere ancora più interessante il suo catalogo. Da poco, il colosso dello streaming on demand, ha rivelato i contenuti in arrivo a marzo 2022. Film e serie TV senza sosta che ci appassioneranno ancora un altro mese. Riuscire a vederle tutte è davvero un'impresa.

Netflix tutti i titoli in uscita a marzo 2022

Tra i migliori contenuti attesi a marzo 2022 su Netflix, dobbiamo per forza citare Bridgerton che farà il suo debutto con la seconda stagione. Non dimentichiamo anche la serie TV annunciata l'anno scorso, Alessandro Cattelan: una semplice domanda. Tra i film spicca Against The Ice che promette davvero tanta avventura.

Insomma, Netflix anche il prossimo mese ci vizierà con tantissimi titoli pronti a uscire in un fitto programma che coprirà tutte le settimane di marzo 2022. Vediamo quindi tutti i titoli ad oggi conosciuti che arriveranno sul catalogo del colosso dello streaming on demand statunitense.

Serie TV in arrivo

Iniziamo subito con le serie TV che Netflix ha previsto di aggiungere al suo catalogo il prossimo mese. Ecco i titoli attualmente annunciati dal colosso statunitense:

Alessandro cattelan: una semplice domanda

Bad vegan: fama, frode e fuggitivi

Bridgerton stagione 2

Coinquilini impossibili

Drôle: comincia a Parigi

Frammenti di lei

Human Resources

La vita dopo la morte

Queer eye Germania

Film in arrivo su Netflix

Ora invece scopriamo il lungo elenco dei film che Netflix ha in programma di aggiungere durante tutto il mese di marzo 2022. Ci sarà da divertirsi, i generi sono molto variegati e ogni pellicola promette davvero tante emozioni. Resteremo incollati allo schermo della nostra televisione in attesa che finisca l'inverno e cominci la tanto amata primavera. Ma nel frattempo, il caldo divano e i titoli di Netflix sapranno intrattenerci alla grande: