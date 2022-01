Netflix commenta l'affare Xbox-Activision: siamo curiosi

L'annuncio di un accordo di acquisizione di Activision da parte di Microsoft ha inevitabilmente scatenato le reazioni di numerosi addetti ai lavori. Tra questi c'è ovviamente anche Netflix, il colosso dello streaming che, dopo aver manifestato le sue forti ambizioni per quanto concerne il gaming, si lancia in un commento molto interessante sull'operazione.

Netflix: Xbox e Activision? Siamo curiosi di vedere cosa faranno insieme

Greg Peters, COO e chief product officer di Netflix, ha spiegato nel corso di una recente conferenza con gli investitori che è entusiasta di vedere come funzionerà questo accordo nel concreto. In un certo senso, ha aggiunto, è una cosa che finisce per avallare l'idea centrale che ha permesso alla sua società di diventare un gigante del settore: la dimostrazione che gli abbonamenti possono essere un ottimo modello per connettere vari consumatori in tutto il mondo con fantastiche esperienze di gioco.

“Un'espansione del genere dimostrerebbe la validità dell'idea del servizio in abbonamento secondo Netflix anche per quanto riguarda i videogiochi“.

Come si diceva in apertura, di recente la compagnia statunitense ha ribadito l'intenzione di voler investire in modo deciso sul mercato dei videogiochi: finora abbiamo visto soltanto esperienze mobile basate sulle licenze di sua proprietà, come Stranger Things, ma l'obiettivo per il 2022 è decisamente ambizioso.

In una lettera agli azionisti, il COO ha infatti affermato l'intenzione di espandere la propria offerta anche agli hardcore gamer, per identificare il pubblico appassionato, e non solo i casual gamer, i giocatori “occasionali”. Quest'anno possiamo aspettarci quindi che la libreria dei giochi Netflix venga notevolmente ampliata anche se, ammette Peters, siamo ancora ad una fase sperimentale: il gigante dello streaming vuole capire cosa può effettivamente funzionare.